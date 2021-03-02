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السعودية: 600 مليار ريال قيمة مشاريع في منتدى المشاريع المستقبلية 2021

واس
تنظمّ الهيئة السعودية للمقاولين، منتدى المشاريع المستقبلية، الذي من شأنه توفير ما يُقارب 1000 مشروع تعرضها أكثر من 37 جهة كبرى من القطاعات الحكومية والخاصة والهيئات بقيمة تتجاوز 600 مليار ريال.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: 600 مليار ريال قيمة مشاريع في منتدى المشاريع المستقبلية 2021

ويُعد المنتدى منصة لعرض المشاريع المستقبلية في الشرق الأوسط، لإيجاد الفرص للمقاولين والمستثمرين في مجال المقاولات من خلال تعرفهم على تفاصيل المشاريع الضخمة المطروحة والتقدّم لها والتعرف على آلية المنافسة عليها تحت سقف واحد، مما يُحسن ويُنظم خطط العاملين في القطاع بمعرفة الوقت الزمني للمشروعات والتكلفة المُقدرة لها، ليحصل المقاول على فُرص تُمكنه من الارتقاء بالعمل وبناء شبكة واسعة من العلاقات وإيجاد الشراكات بين المقاولين والمستثمرين والمهتمين في قطاع المقاولات.

وسيُعقد منتدى المشاريع المستقبلية افتراضياً هذا العام من تاريخ 22 – 24 مارس، حيث يُتيح فرصة التسجيل والتقدم للمشاريع والمُسابقة عليها، لمن بداخل وخارج المملكة على الرابط www.saudifpf.com .

وتأسست الهيئة السعودية للمقاولين بقرار من مجلس الوزراء بهدف تنظيم وتطوير قطاع المقاولات وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة وإيجاد بيئة آمنة ذات جودة عالمية؛ لذا فأنها تأخذ على عاتقها محاولة إيجاد حلولاً فاعلة للتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي من خلال مبادرات عدة من شأنها التشجيع على الابتكار وتعزيز عملية التواصل بين الأطراف ذات العلاقة سواء القطاع العام أو الخاص.

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