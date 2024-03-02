السعودية تخطط لإنشاء أكبر وسط مدينة في العالم

أبرمت شركة تطوير عقاري مدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، شراكة مع صندوق التنمية السياحية في المملكة لإنشاء “أكبر وسط مدينة في العالم” في الرياض.

أفادت وكالة الأنباء السعودية أن “شركة تطوير المربع الجديد” ستعمل مع صندوق السياحة لإنشاء المربع الجديد، وهو نموذج للبرامج العمرانية المستقبلية لتطوير مدينة الرياض، حيث تم الإعلان عن مشروع المربع الجديد في فبراير/شباط الماضي.

بموجب الاتفاقية، سيوفر الصندوق فرص تمويل مباشرة من خلال شبكته من المستثمرين والشركاء الماليين.

ومن المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أجندة رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن اعتماده على النفط.

وسيتم بناء مشروع وسط المدينة “حول مفهوم الاستدامة” وسيضم مناطق خضراء.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن المشروع من المتوقع أن يضيف 180 مليار ريال سعودي (48 مليار دولار) إلى الناتج الاقتصادي غير النفطي للمملكة وخلق 334 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030.

وسيحتوي وسط المدينة أيضا على متحف وجامعة للتكنولوجيا ومسرح غامر وأكثر من 80 مكانا ترفيهيا وثقافيا.

أكبر وسط مدينة في العالم

وسيشكل برج المكعب المترامي الأطراف مركزا للتطوير الجديد وسيكون بمثابة وجهة ضيافة تضم مناطق جذب للبيع بالتجزئة وثقافية وسياحية إلى جانب الوحدات السكنية والفندقية والمساحات التجارية والمرافق الترفيهية.

وتقع منطقة وسط المدينة الجديد عند تقاطع طريقي الملك سلمان والملك خالد شمال غرب الرياض على مساحة 19 كيلومترا مربعا (12 ميلا)، لاستيعاب مئات الآلاف من السكان.

ومن المتوقع أن يشمل المشروع أكثر من 104 آلاف وحدة سكنية و9 آلاف غرفة فندقية ومساحات واسعة من مساحات التجزئة بالإضافة إلى مساحات مكتبية وأصول ترفيهية ومناطق مخصصة للمرافق المجتمعية.