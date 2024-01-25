وسط القاهرة التاريخي يتجدد بمخطط من صندوق مصر السيادي ضمن شروط

تتكشف خطة لتجديد وسط القاهرة التاريخي وسيجري كبح بعض الأنشطة، مثل المستودعات والتخزين وستشجع أنشطة أخرى مثل السياحة. وتشترط الخطة الحفاظ على الطرز المعمارية في نظام التصاريح، وتوفير مناطق للمشاة في عطلة نهاية الأسبوع وإنشاء مواقف للسيارات في مكان المباني الأقل جمالا.

وقد كشف صندوق مصر السيادي إن الصندوق يضع اللمسات الأخيرة على مخطط رئيسي لتجديد وسط القاهرة التاريخي، ويأمل البدء في المشروع في غضون أشهر.

ونقل عن أيمن محمد سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي قوله إن الصندوق يضع اللمسات الأخيرة على مخطط رئيسي لتجديد وسط القاهرة التاريخي، بعد أن انتقل جانب كبير من الوزارات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة وإنه يأمل في البدء في المشروع في غضون أشهر بحسب رويترز.

وصُممت منطقة وسط القاهرة على غرار باريس في ستينيات القرن التاسع عشر وتزخر بالمباني الأنيقة لكنها تشكو سوء الحال. وخضع الكثير منها للتأميم في خمسينيات وستينيات القرن الماضي وتُركت دون صيانة. وسيطر الصندوق بالفعل على ثلاثة عقارات رئيسية في وسط القاهرة، وانتقلت إليه ملكية 11 مبنى وزاريا سابقا بمرسوم نُشر هذا الأسبوع في الجريدة الرسمية.

أيمن محمد سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي

كما يشرف الصندوق على المحفظة العقارية لشركة مصر القابضة للتأمين، التي تضم نحو 100 مبنى شيد معظمها قبل الحرب العالمية الثانية. وقال سليمان لرويترز إن المخطط يشمل الحي الحكومي الواقع على الطرف الجنوبي لوسط المدينة ويتضمن خططا لحركة المرور وعمليات مسح للمناطق وخططا لإعادة استخدام مبان مختلفة لأغراض أخرى. وسيجتذب الصندوق شركات خاصة لامتلاك وتمويل عقارات كثيرة منها. ويساعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومستشاران دوليان في إعداد هذه الخطة. وقال سليمان إن الخطة ستظهر “خلال الأسابيع المقبلة”.

ويتوقع الصندوق الاستحواذ على مبان حكومية سابقة كثيرة إما لبيعها أو إدارتها نيابة عن الحكومة أو تسليمها إلى مطورين من القطاع الخاص مقابل الحصول على حصة ملكية أقلية في المشروعات.

وقال سليمان “تم إخلاء بعض المباني بالفعل، لكن هناك خطة تعبئة للانتقال إلى مواقع مركزة لمن يقيمون ولا ينتقلون إلى العاصمة الجديدة”.

وقال سليمان إن العمل الميداني سيبدأ “على الأرجح في النصف الأول من هذا العام”. وأضاف “انتهينا من العمل على الورق، ومن الآن فصاعدا سترون التنفيذ على الأرض”.

ولم يستبعد سليمان الفكرة التي أشارت إليها تقارير عن احتمال بناء ناطحة سحاب هناك. ويجري تحويل مجمع وزارة الداخلية السابق المترامي الأطراف إلى مجمع أعمال للشركات الناشئة ولأغراض السياحة. وقال سليمان إن المشروع سيشمل فندق موكسي ذي ثلاثة نجوم تابع لمجموعة ماريوت، وهو الأول من نوعه في مصر.