ارتفاع نسبة المطابقة لمنتجات التشييد في السعودية إلى 84%

أعلن الدكتور سعد بن عثمان القصبي، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن ارتفاع ملحوظ في نسبة المطابقة لمنتجات التشييد ومواد البناء في الأسواق السعودية لعام 2022.



وبلغت النسبة 84.04%، مقارنة بنسبة 60% في عام 2020، وأوضح القصبي أن هذا الارتفاع يعود إلى جهود الهيئة في إصدار عدة لوائح فنية، تهدف إلى تحسين جودة منتجات قطاع التشييد والبناء.



كما أشار إلى أنه تم فرض علامة الجودة السعودية على منتجات محددة، من بينها الحديد والخرسانة الجاهزة والبلاط، مما ساهم في تحسين مستوى المطابقة.



وجاءذلك خلال مشاركة الدكتور القصبي في الجلسة الحوارية بعنوان “استراتيجيات الهيئات وأثرها على استدامة القطاع العقاري ورقمنة الخدمات” ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار.

وأكد المحافظ أهمية المواصفات القياسية في تعزيز سلامة المباني وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.



وأخيرًا، أشار الدكتور القصبي إلى أن الهيئة قد أصدرت 4628 مواصفة قياسية سعودية في مجال التشييد ومواد البناء، تعزز من القدرات الفنية للقطاع العقاري.

وأكد أن كود البناء السعودي قد وضع الأسس الرئيسية لتطوير هذا القطاع، من خلال تحديد المتطلبات الفنية وتنظيم العلاقات المهنية.



أضاف الدكتور القصبي أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تدير 21 فريقًا فنيًا مختصًا في إعداد المواصفات القياسية في مختلف القطاعات، حيث يمثل القطاع الخاص نحو 55% من هذه الفرق.



وفي إطار جهودها لتحسين جودة المنتجات، قد قامت الهيئة بمنح 568 ترخيصًا لاستخدام علامة الجودة السعودية على منتجات التشييد والبناء، حيث بلغ عدد التراخيص الصادرة داخل المملكة 306 تراخيص، بينما بلغت 262 ترخيصًا خارج المملكة.



معالي محافظ #المواصفات_السعودية د.سعد بن عثمان القصبي يُشارك في جلسة حوارية حول استراتيجية الهيئات وأثرها على استدامة القطاع العقاري، ويؤكد على أهمية #كود_البناء_السعودي في تحقيق الاستدامة والسلامة.#منتدى_مستقبل_العقار



pic.twitter.com/uFllNKKDPt — المواصفات السعودية (@SASOGOV) January 23, 2024