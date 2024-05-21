مشاريع المقاولات بالسعودية تتجاوز 240 مليار دولار

أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، عن الطرح المتوقع لمشاريع المقاولات خلال الفترة المقبلة، والذي يتجاوز عددها الـ 1,185 مشروعًا بقيمة استثمارية تزيد عن 240 مليار دولار. معتبراً هذه الخطوة نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.



جاء ذلك في كلمته خلال فعاليات النسخة السادسة لمنتدى المشاريع المستقبلية 2024، مشيرا إلى أنه يتعين تحفيز التعاون بين الكفاءات المحلية والعالمية وتوظيف التقنيات الحديثة، وتطبيق معايير الجودة العالمية للمحافظة على الصحة والسلامة العامة وسلامة العاملين والمواطنين.

وفي سياق متصل، أكد الوزير أنه تم جذب ما يزيد عن 1000 شركة أجنبية، وذلك في إطار الاتفاقيات المبرمة خلال الأشهر الماضية لتحسين كفاءة وجودة المشاريع. ومن بين هذه الاتفاقيات، الشراكة مع مجموعة سيتيك الصينية لإنشاء مدينة صناعية ومناطق لوجستية تشمل 12 مصنعًا لتأمين سلاسل الإمداد لمشاريع الإسكان، إضافةً إلى عدد من مذكرات التفاهم مع رابطة المقاولين الدولية الصينية واتحاد المقاولين التركي واتحاد المقاولين الكوري، بهدف تعزيز تواجدهم في السوق السعودي.

كما لفت إلى جهود متعددة تمت في قطاع المقاولات، حيث تم زيادة عدد المنشآت المصنفة، وتدريب وتأهيل العمال، واعتماد العقود النموذجية كسندات تنفيذ، بالإضافة إلى توفير الممكنات التمويلية وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة لتحسين جودة تنفيذ المشاريع. كما تم إطلاق مشروع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المقاولات وحوكمتها بهدف ضمان التكامل بين الجهات ذات العلاقة.