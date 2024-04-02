مجموعة “روشن” تطلق “المنار”، أول مجتمعاتها المتكاملة في مكة المكرمة

أطلقت مجموعة روشن، “المنار”، أول مجتمع متكامل متعدد الاستخدامات لها في مكة المكرمة. وسيضمّ في مرحلته الأولى 4,149 وحدة سكنية تستوعب أكثر من 17,000 نسمة على مساحة 2.5 مليون متر مربع.

يتميز “المنار” بموقعه الاستراتيجي عند البوابة الغربية لمكة المكرمة، حيث يقع بين الطريقين السريعين القديم والجديد اللذان يربطان مكة المكرمة بمدينة جدة، ويبعد 20 دقيقة فقط من المسجد الحرام وأقل من ساعة من مطار الملك عبد العزيز في جدة.

وتشمل المرافق والخدمات في “المنار”:

مركز تجاري إقليمي ضخم.

8 مراكز تجارية للأحياء.

مجمع أعمال متكامل.

العديد من المساجد والجوامع.

وتتميز روشن بتنوع الأنماط السكنية في مجتمعاتها، وتوضح المخططات المعمارية تفاصيل الوحدات التي تتراوح ما بين 3 إلى 5 غرف نوم وتشمل منازل التاون هاوس والدوبلكس والفلل.

ويستلهم مشروع “المنار” تصاميمه من التراث المعماري المحلي للمنطقة الغربية في المملكة العربية السعودية، حيث تتضمن الواجهات تفاصيل زخرفية مثل الأنماط الهندسية والأشكال البيضاوية التي تحدد ملامح كل مبنى، وتمزج بسلاسة بين الماضي والحاضر، وتخلق تناغماً فريداً بين تراث مكة المكرمة الفريد وإمكانات المستقبل اللامحدودة.

سيحافظ مشروع “المنار” على الخصائص الطبيعية القائمة للموقع وتأهيلها، حيث ستمتد الأودية عبر أحياء “المنار” لتساهم في خلق بنية تحتية خضراء مرنة تتماشى مع النظم البيئية والإيكولوجية المحلية، مما يدعم الحفاظ على النباتات والحيوانات المحلية داخل هذه الممرات الخضراء.