مجموعة إيتوبيا تتوسع في السعودية والكويت والولايات المتحدة

أعلنت شركة “إيتوبيا”، الخميس، أنها تعتزم توسعة أعمالها في كل من المملكة العربية السعودية والكويت والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت الشركة البريطانية الرائدة في بناء المنازل في بيان لها إلى أنها ستقوم ببناء مئات المنازل داخل المملكة المتحدة وخارجها.

وقالت “إتوبيا” إنها دخلت في شراكة مع شركة “سناسكو” القابضة، بهدف بناء مساكن مستدامة في المنطقة. مشيرة إلى أن هذه الشراكة استراتيجية مدعومة من حكومة المملكة، وتشمل مجموعة من القضايا ذات الصلة: من مواد البناء المتقدمة والأنظمة الكهروميكانيكية إلى العزل الحراري عالي الأداء إلى أنظمة تكييف الهواء الفعالة. مشددة على أن غايتها هي المساعدة في جعل مدن الغد أكبر وأفضل مع استدامة مدمجة.

وستقوم “سناسكو” بإنشاء منشأة تصنيع ستنتج مواد بناء “إيتوبيا”، مع بناء حوالي 500 فيلا سنوياً (يستهدف المشروع بناء 2000 فيلا سنوياً بحلول عام 2026).

وأنهت “إيتوبيا” تشييد مبنى اختباري بالاشتراك مع “سابك” في الرياض. ويعد هذا المبنى أول صالة رياضية مستدامة في المنطقة، ويتم استخدامه كمعرض للتكنولوجيا في المنطقة، حيث يعرض مقاييس الأداء العالية التي تميز إيتوبيا: البناء السريع والسهل، ودرجة الحرارة وعزل الضوضاء.

ولفت البيان إلى دخول الشركة في شراكة مع منظمة “يونايتد واي” في لونغ ايلاند الأمريكية لتقديم منازل نموذجية خالية من انبعاثات الكربون.

وقال أليكس فينك، المدير التنفيذي لمجموعة إيتوبيا: “يسعدنا التوسع في السوق الدولية بعد هذه الفترة الناجحة في المملكة المتحدة وغيرها من المناطق. نحن متحمسون للعمل مع شركائنا في تحقيق النمو في مناطقهم ومواصلة بحثنا عن شركاء وفرص تجريبية لتقديم منازل مستدامة جاهزة على مستوى العالم.”

وصرّح أليكس ريوس، رئيس شركة “إيتوبيا” الدولية: “لقد كانت تجربة مجزية بالتعاون مع شركائنا في نيويورك والمملكة العربية السعودية والكويت. نحن حالياً أول نظام بناء “SIPS” له وجود في 4 قارات. ما زلنا نتطلع إلى التوسع دولياً ونبحث عن شركاء في مناطق أخرى بهدف التواجد في جميع القارات بحلول 2025”.