قيمة المشاريع المسندة في دول الخليج تسجل رقماً تاريخياً

سجلت قيمة المشاريع المسندة في دول الخليخ مستوى تاريخياً، حيث بلغت نحو 209.8 مليار دولار في عام 2023، وهو تقريبا ضعف الرقم المسجل في عام 2022 عند 109.7 مليار دولار، وفقا لتقرير صادر عن وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية الصادر عن شركة “كامكو إنفست”.

تأتي هذه القفزة في ظل خطط التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دول الخليج في السنوات الأخيرة، وهو ما ساهم في رفع قيمة المشاريع المسندة في المنطقة خلال العام الماضي إلى أعلى قيمة إجمالية على الإطلاق.

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سجلت القيمة الإجمالية للمشاريع المسندة رقما قياسيا جديدا عند 254 مليار دولار، وهو أعلى من الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2014 بنحو 240 مليار دولار.

السعودية أكبر سوق

وقال تقرير وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية التي تتخذ من الكويت مقرا لها، إن المملكة العربية السعودية هي أكبر سوق للمشاريع في دول الخليج خلال 2023، حيث سجلت 94.9 مليار دولار، وهو رقم قياسي أيضا، بزيادة 58.6% عن عام 2022 عندما سجلت 59.8 مليار دولار.

البحرين أصغر سوق

بينما جاءت البحرين كأصغر سوق للمشاريع التي تم إسنادها في منطقة الخليج، وبلغت القيمة الإجمالية للعقود نحو 1.2 مليار دولار.

وسجلت قيمة العقود التي تم إسنادها في دولة الإمارات نحو 79.5 مليار درهم خلال عام 2023، ارتفاعاً بنسبة 167.9 مقارنة بعام 2022، وفي الكويت وصلت قيمة العقود المسندة إلى 8.2 مليار دولار يزيادة نسبتها 300% مقارنة بعام 2022، والذي سجل نحو 2.1 مليار دولار.