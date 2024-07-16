فريق التحرير by فريق التحرير

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شروط ومواصفات جديدة لإنشاء المباني السكنية في السعودية

اشتراطات إنشاء المباني السكنية، يجري تطبيقها على الرخص الإنشائية الجديدة في السعودية

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت وزارة الشؤون البلدية ةالقروية والإسكان في السعودية عن شروط جديدة للمباني السكنية (رابط الملف من موقع الوزارة).

وتتضمن الالتزام بنسب البناء من 75% للفلل و 65% للعمائر السكنية وهي تحديثات جديدة على اشتراطات إنشاء المباني السكنية بتوفير مجموعة من التسهيلات في أعمال البناء؛ لتلبية تطلعات المستفيدين بحسب بيان الوزارة.

أي ستكون نسبة البناء في الدور الأرضي والدور الأول بالفلل السكنية من 70 % إلى 75 %، ويتوجب فصل الأدوار في الفلل السكنية بحيث يكون كل دور وحدة سكنية منفصلة ولها مدخل مستقل، بشرط توفير موقف لكل وحدة سكنية داخل حدود الملكية. كما فرضت الالتزام بالاشتراطات والمعايير التصميمية الواردة بدليل تصميم مواقف السيارات الصادر عن الوزارة. وأن تكون السلالم الخارجية ومداخل السيارات والمنحدرات ضمن حدود ملكية العقار لكافة المباني، عدا الفلل السكنية لا تتجاوز عرض الرصيف.

كما فرضت التحديثات معالجة الواجهات بما يتوافق مع الكود العمراني للمنطقة الواقع بها المبنى.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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