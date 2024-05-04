آرك للتطوير العقاري تكشف النقاب عن مشروعها الجديد سورا بيتش ريزيدنسز الذي سيقام في جزيرة المرجان

وجرى الإعلان عن هذا المشروع الأيقوني خلال فعاليةٍ حصرية أقيمت في منتجع (ون آند أونلي، ون زعبيل) من جانب السيد راهول كومار جوبتا، رئيس مجلس إدارة شركة آرك للتطوير العقاري، بحضور كبار الشخصيات، من ضمنهم سعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، والمهندس المعماري عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان، والسيد فادي الجابري، الرئيس التنفيذي لشركة نيكين سيكي في المنطقة الحرة بدبي، وإيكتا جاين، رئيس قسم التصميم الداخلي لدى شركة شاليني ميسرا ديزاين.

وأعرب المهندس عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان عن سعادة الشركة بإطلاق مشروع سورا بيتش ريزيدنسز في جزيرة المرجان، والذي تنفذه شركة آرك للتطوير العقاري، مؤكداً أن تشييد هذا المشروع المتميز على ثرى جزيرة المرجان يعكس التزام شركة المرجان بتقديم تجارب معيشية لا مثيل لها للمقيمين والضيوف في هذه الجزيرة الأيقونية التي تعكس جمال رأس الخيمة الطبيعي.

وأضاف العبدولي: “سيوفّر مشروع سورا بيتش ريزيدنسز الذي يتميز بتصميمه المتطور ووسائل الراحة عالمية المستوى، فرصاً استثمارية استثنائية من خلال تقديمه باقةً متنوعة من الوحدات السكنية لأصحاب المنازل الراغبين بالاستمتاع بالمعيشة على الإطلالة البحرية، الأمر الذي يعزز جاذبية رأس الخيمة كوجهة للراغبين بالاستثمار وعيش أسلوب حياة متميز على حدٍّ سواء”.

من جانبه، أعرب السيد راهول كومار جوبتا، رئيس مجلس إدارة آرك ديفلوبرز، عن بالغ شكره وتقديره للسيد عبد الله العبدولي والسيد خليفة عبد الرحمن وجميع الشخصيات البارزة والشركاء لحضورهم الفعالية قائلاً: “يأتي هذا المشروع كدليل يؤكد ريادتنا في سوق العقارات بفضل خبرتنا الممتدة لأكثر من عقدين من الزمن، حيث يستهدف هذا المشروع تلبية احتياجات العائلات المميزة التي تبحث عن نمط حياة متوازن. ‘سورا بيتش ريزيدنسز’ لا يشكل فقط آخر إنجازاتنا، بل يُعد أيضاً علامة فارقة تُجسّد التزامنا الراسخ بتقديم التميز في المشهد العقاري النابض بالحياة في دولة الإمارات. نثمن ونقدر دعم وتوجهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في تعزيز النمو الاقتصادي والارتقاء بجودة الحياة في الدولة، الأمر الذي انعكس ايجاباً في جذب الاستثمارات وزيادة الطلب على المساكن الفاخرة ذات المواصفات الاستثنائية.”

يتميز مشروع سورا بيتش ريزيدنسز بموقعه الفريد على شاطئ البحر وبتصميمه الأيقوني ووسائل الراحة المتطورة التي يقدمها، حيث من المتوقع أن يمتد أثره لما هو أبعد من وضع مفهوم جديد للحياة الراقية في جزيرة المرجان، إلى الإرتقاء بمعايير تطوير سبل المعيشة الفخمة فيها أيضاً.

وفي إطار المشروع العقاري، سيتعاون فريق العمل مع الشركاء الاستراتيجيين لصياغة تجربة لا تقف عند تقديم وحداتٍ سكنية، بل يتيح الفرصة للمقيمين فيه لعيش أسلوب حياةٍ يتسم بالراحة والفخامة التي لا تضاهى على ثرى إمارة رأس الخيمة التي تعد إحدى أسرع الإمارات نمواً في الدولة. وانطلاقاً من فهمها العميق بالمنطقة وتحليلها الشامل لسوق العقارات في دولة الإمارات، قامت شركة آراك بتشكيل فريق مبيعات داخلي متخصص لتقديم فرص الاستثمار والتملّك والإقامة في هذا المشروع فائق الفخامة المقام على الواجهة البحرية للعملاء المتميزين.

ويتألف هذا المشروع الأول من نوعه في جزيرة المرجان من 18 طابقاً تتمتع جميع وحداتها السكنية بإطلالات مباشرة وخلّابة لا يعكر صفوها عائق. وتبلغ المساحة الكلية للبناء 1.8 مليون قدم مربع، وسيحظى المقيمون في المبنى بوصول حصري إلى أكثر من 50 من مرافق الراحة عالمية المستوى، والتي تتضمن النادي الشاطئي الخاص والمطاعم من فئة الخمس نجوم وقاعة المشروبات والمسبح في الهواء الطلق وحتى خدمة التنقل على متن العبارة الخاصة التي تقدم خدمات التنقّل المتميزة من وإلى جزيرة المرجان. بالإضافة إلى ما سبق، يتمتع هذا المشروع الرائد بأكبر واجهة شاطئية في جزيرة المرجان، مما يوفر وصولاً لا مثيل له إلى الشاطئ الخاص الذي يمتد على طول 1000 قدم. وما يميز هذا المشروع أكثر وأكثر هو تصميمه الفريد، والذي صممته شركة الهندسة المعمارية اليابانية الشهيرة نيكين سيكي، والتي صممت أشهر المعالم العالمية في آسيا والشرق الأوسط، ومن بين أحدث تصميماتها مشروع “ون زعبيل” الشهير المشيّد هنا في دبي.

وفي هذا الصدد، صرّح السيد فادي الجابري، الرئيس التنفيذي لشركة نيكين سيكي في بدبي قائلاً: “كلنا فخر بتقديم أحدث تصاميمنا الإبداعية في الإمارات العربية المتحدة في مشروع سورا بيتش ريزيدنسز. إن التزامنا الراسخ بالتميّز والقدرة على مزج العناصر الجمالية للتصميم مع النواحي العملية بسلاسة قد أكسبنا شهرةً عالميةً، كما أوصلنا للفوز بالعديد من الجوائز المرموقة. وسيتضمن مشروع سورا بيتش ريزيدنسز عناصر تصميم فريدة مثل القاعات الرائعة والواجهات المذهلة، إلى جانب ردهة البهو الرئيسي ذات الارتفاع الشاهق الذي يتخطى 140 قدماً، والتي ستكون من أروع الردهات في المنطقة على الإطلاق. وسيغير مبنى سورا بيتش ريزيدنس مفهوم المقيمين فيه عن مشاهد غروب الشمس والإطلالات البحرية بالكامل، حيث سيتيح لهم الفرصة للاستمتاع بمشاهد خلّابة لا مثيل لها.”

من جانبها، قالت السيدة شاليني ميسرا، المؤسس والمدير الإبداعي لشركة التصميم، أن تصاميم مشروع سورا بيتش ريزيدنس الداخلية ستتم على ايدي مصممين بارعين من شركة شركة شاليني ميسرا ديزاين، الشركة الحائزة على جوائز عديدة، وتمتلك مقرات عدة في كل من لندن، ونيويورك ودلهي ودبي.

تجمع شركة شاليني ميسرا في تصميماتها بين الجماليات التقليدية والمعاصرة، مستخدمة حرفية فائقة الجودة وأعمالًا فنية رائعة، مع اهتمام بالغ بأدق التفاصيل في مساحات تخطف الأنفاس وتصمد أمام اختبار الزمن.

وأضافت السيدة شاليني قائلةً: ” يسعدنا أن نُطبّق فلسفتنا المميزة في خلق تصميمات داخلية استثنائية لمساكن سورا بيتش ريزيدنس الاستثنائية. ستضيف تصاميمنا الداخلية الفخمة لمسة جمالية أخرى على أعمال المهندسة المعمارية لنيكين سيكي، بل ستعزز من جمالية المناظر الطبيعية الخلابة، نظراً لاستخدامنا موادّ وتشطيباتٍ فاخرةً تشكل في مجموعها لوحة فنية هادئةٍ تُضفي على المساحات شعورًا بالراحة والسكينة والطمأنينة.

وستعلن شركة آرك للتطوير العقاري لاحقاً عن مزيد من التفاصيل وخيارات الدفع المصممة خصيصاً لتناسب المستثمرين والسياح والمقيمين الراغبين بأن بالاستثمار في هذا المشروع الريادي المقام على الواجهة البحرية.

نبذة عن شركة آرك للتطوير العقاري

تأسست شركة آرك للتطوير العقاري على يد السيد راهول كومار جوبتا المخضرم في مجال التطوير العقاري، والذي يمتلك مسيرةً حافلةً تمتد لأكثر من عقدين من الخبرة في مجال العقارات في كل من الهند والإمارات. وانطلاقاً من اهتمامه بتحقيق النمو الاستراتيجي والتزامه بتقديم قيمة استثنائية للعملاء، فقد بنى السيد جوبتا سمعة طيبة في مجال تنفيذ المشاريع بنجاح وضمن المواعيد الزمنية المتفق عليها.

وبالإضافة إلى مشروع سورا بيتش ريزيدنس البارز، انهت شركة آرك للتطوير العقاري مؤخرا مشروع جاردينيا ليفينج في أرجان وقامت بتسليميه، كما تعمل حالياً على انهاء اعمال مشروع آرك ريزيدنس في دبي لاند تمهيداً لتسليمه في الربع الرابع من عام 2024. كما ستعمل الشركة على مشروع آراك تيريسز حيث سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل عنه في الربع الثالث من العام الجاري. استحوذت شركة آرك على عدد كبير من قطع الأراضي في مواقع استراتيجية مثل دبي لاند وأرجان وقرية جميرا الدائرية وهو ما سيعزز من خططها الطموحة في دولة الإمارات.

وفي أثناء سعينا لوضع بصمتنا الإبداعية في مجال العقارات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، يبقى هدفنا الرئيسي إنشاء مساحات معيشة تمزج بين الفخامة والراحة وتلبية احتياجات المقيمين فيها، جنباً إلى جنب مع خلق تجارب أساليب حياة لا تنسى. نحن في آرك للتطوير العقاري نستلهم من التصاميم الإبداعية العالمية والتقنيات المستدامة لبناء منازل تجمع بين النواحي الجمالية والفائدة العملية بكل سلاسة.

نبذة عن شركة مرجان

شركة مرجان هي المصمم الرئيسيي لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة، وهي الجهة المسؤولة عن المشاريع الرائدة مثل مشروع جزيرة المرجان، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة إمارة رأس الخيمة كواحدة من الوجهات السياحية والاستثمارية الرائدة في المنطقة. كما أنها الشركة المفوّضة بتطوير الوجهات البحرية والحضرية والجبلية التي من شأنها أن تعزز القدرة التنافسية للإمارة، ويهدف نهج التخطيط الاستراتيجي الرئيسي الذي تتبعه شركة مرجان إلى الاستفادة من المميزات الطبيعية لإمارة رأس الخيمة وإرساء الأسس للتوسعات المستقبلية التي تسعى الإمارة لتحقيقها. وانطلاقاً من مرافقها المجتمعية ذات التخطيط الاحترافي عالمي المستوى في رأس الخيمة، فإن شركة مرجان تشكّل مصدر جذبٍ للاستثمارات الأجنبية والزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم على حدٍ سواء، وتبرز مكانة الإمارة كمركز استثماري وسياحي بارز.