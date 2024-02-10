دبي تستدرج عروض النفق الاستراتيجي للصرف الصحي بـ 22 مليار دولار

دعت بلدية دبي شركات الهندسة والمشتريات والبناء للتأهل المسبق للعقود التي سيتم شراؤها في إطار مشروع النفق الاستراتيجي للصرف الصحي، الذي تبلغ تكلفته 22 مليار دولار، كما أوردت مجلة “ميد” المتخصصة في مشاريع الشرق الوسط.

ويهدف مشروع النفق الاستراتيجي للصرف الصحي لاستحداث نظام الأنفاق العميقة للصرف الصحي، كنظام مرن ومتكامل يواكب متطلبات النمو السكاني المتوقع لإمارة دبي في المستقبل.

كما يهدف المشروع إلى تحويل نظام الصرف الصحي الحالي في دبي من نظام ضخ إلى نظام الجاذبية عن طريق إيقاف تشغيل محطات الضخ الحالية وتوفير “خدمة مستدامة ومبتكرة وموثوقة للأجيال القادمة”.

وطلبت بلدية دبي من الشركات المهتمة تقديم بيانات مؤهلاتها بحلول 26 شباط / فبراير الجاري، كما نقلت “ميد” عن مصدر مطلع.

ويتوقع الإعلان عن مقاولي عقود الهندسة والمشتريات والبناء المؤهلين مسبقاً بحلول 11 آذار / مارس المقبل، وبعد ذلك تخطط لبدء عملية التأهيل المسبق لاتحادات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يمكنها تقديم عطاءات للمشروع.

ويتم توفير خدمات الصرف الصحي في دبي حالياً عبر محطتين رئيسيتين، الأولى، يقع في ديرة، وتسمى ورسان، حيث تتم معالجة التدفق من خلال محطة ورسان لمعالجة مياه الصرف الصحي.

أما المحطة الثانية المسماة محطة جبل علي، فتقع في بر دبي، حيث تتم معالجة مياه الصرف الصحي في محطة معالجة مياه الصرف الصحي في جبل علي.

وقد وافق المجلس التنفيذي لدبي على مشروع النفق الاستراتيجي للصرف الصحي في حزيران / يونيو 2023، وقال إنه سيتطلب استثماراً يبلغ حوالي 80 مليار درهم (22 مليار دولار).

وتهدف منظومة الصرف الصحي الحديثة الارتقاء بالكفاءة وزيادة عمر النظام من 25 إلى 100 سنة بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي D33 وخطة دبي الحضرية 2040.

ويشمل المشروع الضخم أيضاً تنفيذ مشاريع أنفاق دبي الاستراتيجية في محطات جبل علي وورسان، بالإضافة إلى تحويل محطات المعالجة إلى محطات نظيفة، والاستفادة القصوى من المياه المعاد تدويرها، مع فتح المجال أمام مشاركة شركات القطاع الخاص الراغبة في المساهمة في المشروع.

وعينت بلدية دبي مستشارين للمخطط العام العام الماضي. واختارت مجموعة Tribe Infrastructure Group ومقرها أبو ظبي لتكون مستشارًا رئيسيًا وماليًا، وشركة Ashurst ومقرها المملكة المتحدة كمستشار قانوني، وشركة “بارسونز” الأمريكية كمستشار فني.