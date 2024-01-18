دبي تبرم اتفاقيتين مع باكستان.. بينها إنشاء ممر بحري في ميناء كراتشي

أبرمت حكومة دبي اتفاقيتين إطاريتين مع جمهورية باكستان الإسلامية لتعزيز التعاون في القطاعين البحري واللوجستي، بما في ذلك البحث عن فرص لإنشاء ممر مخصص للشحن وتطوير منطقة اقتصادية قرب مدينة كراتشي.

وتم توقيع الاتفاقيتين خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

أبرز ما في الاتفاقيتين بين حكومة دبي وباكستان:

إنشاء ممر شحن مخصص يربط ميناء كراتشي بمدينة كراتشي، بطول 45 كيلومترًا. يهدف الممر إلى تحسين الكفاءة ومدة النقل، وتقليل التكلفة الإجمالية للخدمات اللوجستية.

تطوير منطقة اقتصادية في ميناء قاسم، بهدف جذب أكثر من 3 مليارات دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر. تستهدف المنطقة الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والسياحة.

الأهمية الاستراتيجية للاستثمارات

تتمتع باكستان بموقع استراتيجي مهم في جنوب آسيا، حيث تقع على مفترق طرق التجارة بين أوروبا وآسيا. كما أنها تعد سوقًا متناميًا مع اقتصاد متنوع.

تساهم هذه الاستثمارات في تعزيز مكانة باكستان كمركز لوجستي رئيسي في المنطقة. كما أنها ستساعد في خلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.

أشاد سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”، بهذه الاتفاقيات، وقال إنها “ستساعد في خدمة السكان في باكستان، والذي من المتوقع أن يقترب عددهم من 300 مليون نسمة خلال العقد المقبل، ودمجهم بشكل أكبر في المنطقة”.

من جانبه، قال وزير الاتصالات والسكك الحديدية والشؤون البحرية في باكستان، شاهد أشرف ترار، إن الاتفاقيتين “تُبرز أهمية باكستان كبوابة إلى آسيا والمزايا التجارية المميزة المرتبطة بموقعها الاستراتيجي”.