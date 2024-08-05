وقّعت شركة “حصانة” الاستثمارية (“حصانة”) مذكرة تفاهم مع “شركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري” بهدف تطوير مشروع عقاري يمتد على مساحة 1.2 مليون متر مربع في حي القادسية شمال الرياض. ويشكّل هذا التعاون شراكة استراتيجية ستستفيد من مكامن القوة المشتركة بين الطرفين وتركز على تخطيط المشاريع المتكاملة، وتطوير البنية التحتية، والمرافق العامة، مع إمكانية تطوير أصول عقارية رئيسية.

سيوفر المشروع السكني المتكامل مساحات معيشية وتعليمية ومرافق ترفيهية مع متاجر تجزئة عالية الجودة لتلبية الاحتياجات العصرية المتنامية للعائلات السعودية. كما سيسهم المشروع في توفير فرص تنموية جذابة لشركات التطوير الفرعية العاملة في القطاع الخاص.

وقّع مذكرة التفاهم كل من الأستاذ/ أحمد القحطاني، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق الإقليمية في شركة حصانة الاستثمارية والأستاذ/ أسامة الخنيزي، الرئيس التنفيذي لشركة “دار وإعمار”.

وفي هذه المناسبة، قال الأستاذ/أحمد القحطاني: “يتماشى هذا الاستثمار مع رسالة شركة حصانة الرامية إلى الاستثمار في مشاريع عقارية عالية الجودة بالتعاون مع شركاء أقوياء، وبما يضمن تحقيق عوائد مستدامة لتأمين مستقبل جميع الأجيال السعودية. وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، سيشكل هذا الاستثمار إضافة قيّمة إلى الاقتصاد المحلي المزدهر، فضلاً عن توفير فرص لبناء الشراكات في القطاع الخاص.”

من جهته قال الأستاذ/أسامة الخنيزي: “يسرنا الدخول في شراكة جديدة مع شركة حصانة لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، حيث يشكل هذا التعاون دليلاً على التزامنا الثابت بالمساهمة في تحقيق التطلعات الطموحة لرؤية السعودية 2030 من خلال توفير مساحات معيشية عصرية مع مرافق عالمية المستوى لتلبية احتياجات العائلات السعودية.”

نبذة عن شركة حصانة الاستثمارية

بصفتها شركة إدارة الاستثمار التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تستثمر “حصانة” نيابةً عن جميع الأجيال السعودية من أجل تأمين معاشاتهم التقاعدية المستقبلية.

وتدير الشركة أكثر من 1.2 تريليون ريال سعودي (320 مليار دولار أمريكي) من الأصول وتم تكليفها بمهمة تحقيق القيمة على المدى البعيد وتقديم أفضل النتائج الاستثمارية عبر الأصول والمناطق الجغرافية من خلال تطبيق النشاط الاستراتيجي والاستفادة من تأثيرها واسع النطاق لتحقيق رؤيتها، اليوم وفي المستقبل.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.Hassana.com.sa

نبذة عن شركة دار و إعمار

تأسست شركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري في عام 2007م، وهي شركة رائدة في القطاع العقاري السعودي. بدأت الشركة مسيرتها انطلاقاً من المنطقة الشرقية، وخاضت رحلة النمو والنجاح من خلال التزامها الثابت بالتميز والابتكار. تتخصص “دار وإعمار” في المجتمعات السكنية والمشاريع متعددة الاستخدامات، وتدعم أهداف وتطلعات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تلبية الاحتياجات السكنية المتنوعة للعائلات السعودية. لدى الشركة فريق يضم أكثر من 350 متخصصاً ومحفظة مؤلفة من أكثر من 9,550 وحدة سكنية ومساحات تجارية تمتد على مساحة 160,000 متر مربع، وتركز الشركة على الجودة والكفاءة والحلول العقارية المتطورة.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.darwaemaar.com.