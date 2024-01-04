حصيلة قياسية سنوية بـ 254 مليار دولار للمشاريع في المنطقة

حصلت شركات المقاولات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على عقود قياسية بلغت قيمتها حوالى 254 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لبيانات “مشاريع ميد” MEED Projects التي تتعقب المشاريع الإقليمية.

وتجاوزت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها لعام 2023 متوسط قيمة المشاريع السنوية في السنوات الخمس الماضية، والتي بلغت 159 مليار دولار، ومتوسط قيمة الجوائز السنوية للفترة 2014-2022 والتي بلغت 178 مليار دولار أمريكي.

وبلغت القيمة القياسية السابقة للمشاريع التي تمت ترسيتها في عام واحد 240 مليار دولار في عام 2014 عندما دفعت عوامل الاقتصاد الكلي العالمية أسعار خام برنت إلى ما فوق 100 دولار للبرميل.

ويعزى هذا النشاط المتزايد إلى المستويات غير العادية لترسية العقود في كل من أسواق المشاريع في المملكة العربية السعودية التي شهدت ترسية مشاريع بقيمة 92 مليار دولار والإمارات التي شهدت ترسية مشاريع بقيمة 78 مليار دولار، أي بمجموع 170 مليار دولار تشكل 67% من المشاريع التي تمت ترسيتها.

وشهدت المملكة العربية السعودية طفرة في أعمال المشاريع في إطار برنامج المشاريع العملاقة لرؤية المملكة 2030، فضلاً عن الاستثمار المستمر في البنية التحتية للطاقة.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أدى انتعاش مماثل في نشاط البناء إلى جانب الاستثمار المتجدد في استغلال المواد الهيدروكربونية إلى ارتفاع قيمة العقود.

وحلت قطر في المرتبة الثالثة من بين الأسواق الأكثر نشاطاً بعقود بقيمة 19 مليار دولار، يتصدرها أكبر عقد لهذا العام وهو عقد شركة قطر للطاقة بقيمة 10 مليارات دولار لإنشاء قطارين للغاز الطبيعي المسال لتطوير حقل الشمال والجنوب، والذي تم منحه إلى المشروع المشترك لشركي “تكنيب انرجيز” الفرنسية و”اتحاد المقاولين” اليونانية.

كما وقعت شركة أدنوك الإماراتية عقدين رئيسيين للغاز، تبلغ قيمة كل منهما أكثر من 8 مليارات دولار ، للحزم البرية والبحرية لمشروع تطوير حقلي “الحيل” و”غشا”.

وشكل قطاع الغاز أكبر العقود في المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها ترسية أرامكو السعودية للحزمة الأولى بقيمة 2.9 مليار دولار والحزمة الثانية بقيمة 2.2 مليار دولار من المرحلة الثانية من مشروع التسويق التجاري لموارد الغاز غير التقليدية في حوض الجافورة. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي استثمارات مشروع الجافورة الرأسمالية والتشغيلية أكثر من 100 مليار دولار خلال الـ15-20 عاماً المقبلة.

وحل قطاع البناء والتشييد في الصدارة بقيمة 69 مليار دولار، تلاه قطاع الغاز بقيمة 51 مليار دولار، ومشاريع النقل بقيمة 33 مليار دولار، والنفط بقيمة 21 مليار دولار أخرى والمشاريع الكيميائية بقيمة 16 مليار دولار، ثم المشاريع الصناعية بقيمة 7 مليارات دولار.