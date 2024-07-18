فريق التحرير by فريق التحرير

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مشروع جديد لترامب في دبي

أعلنت “دار جلوبال”، مطور المشاريع العقارية الفخمة، عن تعاون جديد لها مع “منظمة ترامب” لإطلاق مشروع Trump Tower Dubai “برج ترامب دبي”.

فريق التحرير by فريق التحرير

ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء في عام 2025 على أن يتم الإعلان عن موقع المشروع وتاريخ اكتماله وتفاصيل أخرى في وقت لاحق من هذا العام.
سيتضمن المشروع وجهةً للضيافة الفاخرة تحمل علامة “فندق ترامب” الشهيرة، إلى جانب مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية.

مشروع جديد لترامب في دبي


يأتي هذا الإعلان في فترة تشهد فيها دبي انتعاشًا قويًا للقطاع العقاري ونموًا ملحوظًا مع ارتفاع الطلب على العقارات وخاصة الفاخرة منها، وأيضًا في ظل خوض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سباق الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تنطلق في الخامس من نوفمبر المقبل، حيث يتنافس الرئيس السابق مع الرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن.

مشروع جديد لترامب في دبي


يذكر أن “منظمة ترامب” لديها العديد من المشاريع في دبي، من أبرزها “Trump Estates at DAMAC Hills”، وهو مجتمع سكني فاخر طورته شركة “داماك العقارية”. يضم المشروع فللاً محاطة بنادي “ترامب الدولي للغولف دبي”، ويضم حدائق ذات طابع خاص، ومرافق رياضية، ومنتزه تزلج، وإسطبلات.
بالإضافة إلى ذلك، هناك “Trump World Golf Club Dubai”، وهو مشروع آخر لملعب غولف في دبي صممه تايغر وودز، ويعد جزءًا من مشروع “أكويا أكسجين” الذي تملكه “داماك العقارية”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...