فادي طنّوس by فادي طنّوس

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تراجع أرباح الرياض للتعمير 60% في الربع الثاني من 2022

فادي طنّوس by فادي طنّوس
الرياض للتعمير

انخفضت أرباح شركة الرياض للتعمير بنسبة 59.97% في الربع الثاني من 2022 بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت قرابة 57.4 مليون ريال بعد اقتطاع الزكاة والضريبة، مقابل نحو 143.41 مليون ريال في 2021.

وبيّنت الشركة في بيان لها على “تداول السعودية”، الثلاثاء، أن التراجع يعود بشكل أساسي لانخفاض العوائد من الشركة الزميلة تنال بنسبة 70%، نتيجة لانخفاض حجم مبيعات الأراضي، وإلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 184%.

وأعاد البيان أسباب تراجع الأرباح أيضاً بشكل رئيسي لتكوين مخصص بلغ 10.3 مليون ريال للدعاوى القضائية المنظورة، ولاستقطاب الكفاءات في المجالات الإدارية بناء على ميزانية خطة التحول المعتمدة من مجلس الإدارة سابقاً.

ولفت إلى أن تكاليف الإيرادات ارتفعت بنسبة 15% بسبب أعمال الصيانة الأساسية لتحسين وتطوير أصول الشركة بالإضافة الى استقطاب الكفاءات في القطاعات التشغيلية.

وأشار إلى أن صافي أرباح الشركة تراجع أيضاً على أساس ربعي، بنسبة 58.7% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 139 مليون ريال في الربع الأول، كذلك الأمر بالمقارنة على أساس النصف الأول للعام الحالي مع العام الماضي، وذلك بنسبة 22.85% إذ حقق 196.3 مليون ريال في 2022 مقابل 254.44 مليون ريال في النصف الأول من 2021.

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