تدشين مشاريع بلدية بملياري ريال في منطقة القصيم السعودية

دشن وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل عدداً من المشاريع البلدية والتنموية التي تتجاوز قيمتها ملياري ريال في منطقة القصيم ومن أبرزها مشاريع تصريف السيول بالثقب الأفقي من بحيرات النقع والأحياء المجاورة إلى وادي الرمة ومشاريع تطوير وتحسين الطرق الرئيسة بمدينة بريدة مثل طريق الأمير محمد بن سلمان وطريق الملك عبدالله (جنوباً) بالإضافةً إلى مشاريع تطوير المرافق العامة وتحسين المشهد الحضري وتعزيز الاستدامة في الخدمات البلدية.

وذكر بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه أن ذلك جاء خلال زيارة أجراها وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، أمس الثلاثاء، إلى منطقة القصيم، التقى خلالها بالأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة، وجرى خلال اللقاء استعراض المشاريع التنموية الجاري تنفيذها في مدن ومحافظات المنطقة، ومناقشة سبل تطوير الخدمات البلدية والإسكانية بما يعزز جودة الحياة ويرتقي بالمشهد الحضري.

ووضع الوزير حجر الأساس لعددٍ من المشاريع الجديدة الهادفة إلى تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة التشغيل في البلديات، ووقف ميدانيًا على المشاريع المنفذة والجارية، حيث استمع إلى شرحٍ من مسؤولي الأمانة حول نسب الإنجاز ومراحل التنفيذ والتحديات والحلول المقترحة لمعالجتها.

ورعى توقيع 13 اتفاقية استثمارية بقيمةٍ تجاوزت 168 مليون ريال بين أمانة منطقة القصيم وعددٍ من المستثمرين في مجالات التطوير العقاري والخدمات البلدية، ضمن جهود الأمانة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ورفع نسبة استثمار الأصول البلدية، التي تجاوزت 73% من إجمالي الأصول، بعدد عقودٍ يفوق 3,298 عقداً.

واطلع الوزير على المعرض المصاحب الذي أقامته أمانة منطقة القصيم، واستمع إلى شرحٍ عن منصة “سيتي ڤيو” التي تستعرض أبرز المشاريع البلدية والتنموية في المنطقة. وعقد بعد ذلك اجتماعًا مع سعادة أمين منطقة القصيم وقيادات الأمانة لمناقشة مؤشرات الأداء وخطط تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأنظمة التشغيلية.

وضمن برنامج الزيارة، التقى الوزير بعددٍ من المواطنين والمستثمرين، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول الخدمات البلدية والإسكانية، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز التواصل المباشر مع المجتمع وتسهيل الإجراءات والخدمات لتحقيق رضا المستفيدين، وشهد اللقاء تكريم عددٍ من الداعمين لمبادرة “جود القصيم” تقديرًا لإسهاماتهم في دعم البرامج المجتمعية وتحسين جودة الحياة.

وأشاد الوزير بالجهود نوعية لأمانة منطقة القصيم في تنفيذ المشاريع التنموية وتحقيق نسب إنجاز عالية، مؤكدًا أن القصيم تمثل نموذجًا ناجحًا في التكامل بين الوزارة والأمانة في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة، مشددًا على استمرار دعم الوزارة وتمكين البلديات لتنفيذ المشاريع والخدمات التي تلبي تطلعات المواطنين وتواكب أهداف رؤية السعودية 2030.