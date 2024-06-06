حلم استاد النادي الأهلي المصري الجديد يتحقق.. يتسع لـ44 ألف متفرج

أعلن النادي الأهلي المصري، عن مشروع إنشاء استاد جديد يتسع لـ44 ألف متفرج، والذي سيكون جزءًا من مدينة عالمية الطراز في مدينة الشيخ زايد، غرب القاهرة، على مساحة 43 فدانًا.

ويقود المشروع تحالف يضم شركات دولية وعربية ومصرية تحت اسم شركة “القلعة الحمراء”، وتقوم شركة “بلتون”، بالترويج للمشروع، وتغطية الاكتتاب، باعتبارها المستشار المالي الحصري للمشروع، وفقًا للبيان الصادر عن النادي الأهلي بعد احتفالية كبرى أقيمت بهذه المناسبة مساء يوم الثلاثاء.

حلم يراود النادي الأهلي منذ السبعينات

والاستاد حلم يراود إدارة وجماهير الأهلي المصري منذ السبعينات، حسبما قال رئيس النادي، محمود الخطيب خلال احتفالية الثلاثاء، مؤكدا أن هذا الحلم لم يكن ليتحقق الآن إلا بعد موافقة الجهات الحكومية، على ارتفاع 30 متر لإنشاء الملعب.

? الأهلي يوقع اتفاق مشروع القرن ? pic.twitter.com/MmrARO2pKO — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) June 4, 2024

وتشير التوقعات إلى أن إنشاء المدينة سينتهي خلال 4 سنوات بتكلفة تتجاوز 12 مليار جنيه، وأنه من المقرر إقامة المشروع على مرحلتين.

الكابتن محمود الخطيب ?️



? سعداء بالتعاون مع كيانات عالمية في مشروع القرن.. وجمهور الأهلي يستحق الكثير ? pic.twitter.com/P4T7FgcWWJ — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) June 4, 2024

كما لم يكن من الممكن إقامة المشروع دون وجود حل للتمويل لا يضع عبئا على ميزانية النادي، وهو الدور الذي عملت عليه شركة “بلتون”، بقيادة داليا خورشيد لإيجاد حلول تمويلية تستطيع جمع مليارات الجنيهات يحتاجها المشروع، حسبما قال الخطيب.

“مدينة النادي الأهلي الرياضية” في الشيخ زايد

وقدمت “بلتون”، الاستشارات المالية لتحالف شركة “القلعة الحمراء”، والذي وقع أمس الثلاثاء اتفاقية إطارية مدتها 25 عاما مع شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، وسيقوم التحالف بموجب الاتفاق بتمويل، وتصميم، وبناء، وتشغيل “مدينة النادي الأهلي الرياضية” في الشيخ زايد.

وسيتضمن المشروع، استاد، ومتحف للنادي، إضافة إلى مدرسة، وجامعة رياضية، وفندق، ومستشفى رياضي.

وقالت شركة “القلعة الحمراء”، إن المشروع يهدف لخدمة نطاق عريض من احتياجات المجتمع.

المشاركون في تحالف شركة “القلعة الحمراء”

يضم التحالف العالمي، 15 شركة دولية، وعربية، ومصرية، ومن بينها شركة بالم سبورتس الإماراتية، وهيلتون العالمية، وهيل إنترناشونال الأمريكية، وشركة الإسكندرية للخدمات الطبية، ومحرم باخوم للاستشارات الهندسية، وديستانس ستوديو كونسلتنتس، وشركة إي سي جي (جماعة المهندسين الاستشاريين)، وأبناء سيناء للمقاولات، وشركة بوجيرتمان، ومجموعة تروجان للمقاولات العامة الإماراتية.

? تعرف على مجلس إدارة شركة القلعة الحمراء لإدارة المنشآت ? pic.twitter.com/H2PqeyHg6T — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) June 4, 2024

ويتضمن مجلس إدارة شركة القلعة الحمراء العديد من الشخصيات المعروفة، إذ يترأسه خبير إدارة المشروعات الرياضية والتجارية محمد كامل، ويضم بين أعضائه خمسة وزراء سابقين.

رسالة تصويت بالثقة في صناعة الرياضة

إنها رسالة تصويت بالثقة باستثمارات تزيد عن 250 مليون دولار في صناعة الرياضة في مصر، ومؤشر على اتجاه الاقتصاد المصري. وسيحتفظ النادي الأهلي بالملكية الكاملة للأرض التي سيجري بناء المدينة الرياضية عليها.