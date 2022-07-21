أعلنت شركة المراكز العربية عن توقيع عقد استئجار واستثمار أرض في مدينة الخبر السعودية بقيمة نحو 969.78 مليون ريال مقابل العشرين سنة الملزمة الأولى بهدف تطوير مول جوهرة.

وقالت شركة المراكز العربية في بيان على “تداول السعودية”، الخميس، إن الأرض بمساحة تقارب 300 ألف متر مربع والواقعة شمال مدينة الخبر بحي الكورنيش لمدة 30 سنة قابلة للتمديد بموافقة طرفي الاتفاقية بمتوسط قيمة إيجارية سنوية تبلغ قرابة 51.5 مليون ريال وذلك لغرض تطوير مول جوهرة الخبر ومرافق تجارية أخرى متعددة الاستخدامات.

وأوضحت أن الأرض تقع في جزء استثنائي على شاطئ كورنيش مدينة الخبر وذات إطلالة مميزة على الخليج العربي والمعالم القريبة وكذلك قربها من دول الخليج المجاورة مثل البحرين وقطر والكويت.

وتعتزم المراكز العربية البدء بأعمال تطوير مول جوهرة الخبر خلال الستة أشهر القادمة.

وتتوقع الشركة أن يتراوح مبلغ تكلفة تطويره ما بين مليار ريال إلى 1.3 مليار ريال حيث إنه من المخطط أن يضيف المول ما بين 130 إلى 150 ألف متر مربع من المساحات التأجيرية، ومن المتوقع أيضاً استكمال أعمال تطوير المول وافتتاحه ما بين النصف الثاني من عام 2025 والنصف الأول من عام 2026.

ومن المتوقع أن تصل إيراداته السنوية ما بين 290 و330 مليون ريال بعد افتتاحه ووصوله لمستوى الاستقرار التشغيلي.

وسيتم تخصيص جزء من مساحة الأرض ليتم في مرحلة لاحقة تطوير مرافق متعددة الاستخدامات فندقية ومكتبية متصلة بالمول مما ستضيف مستقبلاً ما يصل إلى 30% من العوائد الإضافية. وسيتم الإفصاح لاحقاً بتفصيل أكثر عن تصاميم المول ومرافقه وطرق تمويله.

وسيكون هذا المول الإضافة السادسة لمحفظة مولات الشركة بالمنطقة الشرقية والإضافة رقم 30 لمحفظة مولات الشركة عبر المملكة (إجمالي المولات القائمة وتحت التطوير)، مما يعزز من الدور القيادي للشركة في هذه المنطقة وفي المملكة على حد سواء.

وأشارت الشركة إلى أن خيار استئجار الأرض يندرج تحت إطار استراتيجيتها العامة بتبني نموذج تخفيف الأصول من أجل تعظيم وتعزيز العوائد الاستثمارية لمساهمي الشركة من جهة، وﺗﺧﻔﯾف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻـول اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ من جهة أخرى ﻣﻣﺎ سيسهم ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ ﻟﻠﺗوﺳـﻊ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ بشكل أكثر ﺳرﻋﺔ وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ.

وتستهدف الشركة خلال المدى القريب بأن تحافظ على مستوى معتدل فيما يتعلق بسياسة التملك مقابل الاستئجار لأصولها الاستثمارية.

وتوقعت ظهور الأثر المالي من توقيع هذا العقد على قوائم الشركة المالية، اعتباراً من الربع الثاني من العام المالي 2023 والمنتهي بتاريخ 30 أيلول/سبتمبر 2022.