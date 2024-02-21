“يو دي سي” الإماراتية العقارية تستثمر 1.94 مليار دولار بالقاهرة الجديدة

تستثمر شركة “يو دي سي” الإماراتية العقارية نحو 1.94 مليار دولار (60 مليار جنيه) لإقامة مشروع “ذا كريست” في منطقة القاهرة الجديدة بمصر.

وخصصت هيئة المجتمعات العمرانية المصرية، قطعة أرض بمنطقة حدائق الأندلس بالقاهرة الجديدة، لصالح شركة “يو دي سي” للتطوير العقاري، التابعة لمجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة الإماراتية، لإقامة نشاط عمراني باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه على أن تسدد قيمة الأرض بالعملات الأجنبية، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.

مشروع “ذا كريست” العقاري في القاهرة الجديدة

ويمتد المشروع الذي يحمل اسم “ذا كريست” على مساحة 157 فدانا في القاهرة الجديدة، ويشمل وحدات سكنية، وإدارية، وترفيهية، وتجارية، وفندقية.

وستتعاون “يو دي سي” في تنفيذ المشروع مع شركة الكازار المصرية للتطوير العقاري، بحسب البيان، دون ذكر تفاصيل عن دور الكازار في المشروع.

وسيستغرق تنفيذ المشروع، 8 سنوات، وسيتم تنفيذه على أعلى مستوى بما يضاهي أعمال شركة “يو دي سي” في أنحاء العالم، وسيتم تسويقه محليا وعالميا.

النواة الأولى لاستثمارات “حيدر القابضة” الإماراتية

وعلى هامش التوقيع، صرح الرئيس التنفيذي لشركة “يو دي سي” للتطوير العقاري، محمد زاهد البطرني بأن مشروع “ذا كريست” سيسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للعمل في مصر، مما يوفر العملة الأجنبية، وكذا فتح آفاق أخرى للشباب بتوفير فرص العمل المتنوعة.

وقال البطرني، إن “ذا كريست” يمثل النواة الأولى لاستثمارات مجموعة “محمد عمر بن حيدر القابضة” الإماراتية في مصر، مؤكدا تطلع الشركة لتوسيع التعاون المشترك بمشروعات أخرى، في ظل ما توفره الحكومة من دعم، وتسهيلات، ومرونة في الإجراءات، وكذا البيئة المواتية لجذب الاستثمار.