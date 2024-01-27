الشرق الأوسط الأفضل عالمياً في مؤشر مشاريع البناء

سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأداء الأفضل في العالم في كانون الأول / ديسمبر 2023 وفقاً لمؤشر زخم مشاريع البناء (CPMI) الصادر عن “غلوبال داتا” GlobalData، والذي يوفر تقييماً لسلامة مشاريع البناء قيد الإنشاء في جميع مراحل التطوير، بدءاً من الإعلان عن المشروع وحتى إنجازه، كما أورد موقع “ميد”.

ويعكس مؤشر زخم مشاريع البناء وتيرة التغيير في المشاريع أثناء تقدمها عبر المراحل السابقة لبدء البناء بالإضافة إلى رسم مسار التقدم للمشاريع في مرحلة التنفيذ. ولكل مشروع يتم تحديثه، يتم تعيين درجات تعكس مدى كون التطور الأخير إيجابياً أو سلبياً أو محايداً، ضمن نطاق من -5 إلى +5. يتم بعد ذلك ترجيح هذه الدرجات بالقيمة النسبية للمشروع إلى القيمة الإجمالية لخط أنابيب المشروع في البلد المعني لتوليد درجة إجمالية لمؤشر الزخم.

وبعد شهرين متتاليين من التحسن، انخفضت درجة الزخم الإجمالية في ديسمبر، وفقاً لآخر تحديث لمؤشر زخم مشاريع البناء (CPMI) الخاص بشركة “غلوبال داتا”. وانخفضت النتيجة الإجمالية إلى 0.70 في ديسمبر من 0.73 في تشرين الثاني / نوفمبر، لكنها لا تزال أعلى من الدرجات المسجلة في الفترة من حزيران / يونيو 2023 إلى تشرين الأول / أكتوبر 2023.

وتراجعت درجة المشاريع في مرحلة التنفيذ إلى 0.87 من أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر عند 0.90 المسجلة في نوفمبر. أما بالنسبة للمشاريع في مرحلة ما قبل التنفيذ فقد انخفضت النتيجة بشكل هامشي إلى 0.53 من 0.56.

وسجلت منطقتان فقط درجات إجمالية أعلى في شهر ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر، وهما منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أدى التحسن في درجاتها إلى جانب الانخفاض في أماكن أخرى إلى تصدرها تصنيفات شهر ديسمبر.

وحصلت شركات المقاولات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على عقود قياسية بلغت قيمتها حوالى 254 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لبيانات “مشاريع ميد” MEED Projects التي تتعقب المشاريع الإقليمية.

وتجاوزت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها لعام 2023 متوسط قيمة المشاريع السنوية في السنوات الخمس الماضية، والتي بلغت 159 مليار دولار، ومتوسط قيمة الجوائز السنوية للفترة 2014-2022 والتي بلغت 178 مليار دولار أمريكي.

وبلغت القيمة القياسية السابقة للمشاريع التي تمت ترسيتها في عام واحد 240 مليار دولار في عام 2014 عندما دفعت عوامل الاقتصاد الكلي العالمية أسعار خام برنت إلى ما فوق 100 دولار للبرميل.

وقد حصلت شركات المقاولات في دول مجلس التعاون الخليجي على عقود قياسية بلغت قيمتها حوالى 205 مليارات دولار في عام 2023، بارتفاع 88% عن عام 2022 عندما بلغت قيمة العقود الممنوحة 109 مليارات دولار، وفقاً لبيانات “مشاريع ميد” MEED Projects التي تتعقب المشاريع الإقليمية.

وتجاوزت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها لعام 2023 بنسبة 18% الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2014، عندما تمت ترسية مشاريع بقيمة 173 مليار دولار.