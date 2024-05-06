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السعوديةوالصين تعلنان إنشاء مدينة صناعية ومناطق لوجستية لمواد البناء

خلال زيارة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، إلى جمهورية الصين الشعبية، وقعت الشركة الوطنية للإسكان “NHC” اتفاقية تعاون لإنشاء مدينة صناعية تضم 12 مصنعًا، بهدف تأمين سلاسل الإمداد لمشاريع الإسكان.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت السعودية بالشراكة مع الصين عن إنشاء مدينة صناعية متطورة ومناطق لوجستية تضم 12 مصنعًا متخصصًا في مواد البناء، بهدف تأمين سلاسل الإمداد لمشاريع الإسكان وضمان تنفيذها بالجودة العالية.

حيث وقعت الشركة الوطنية للإسكان “NHC” اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة سيتيك الصينية للإنشاءات خلال الزيارة رالسمية لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس لجنة برنامج الإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل إلى جمهورية الصين الشعبية.

الشركة أوضحت أن التعاون مع مجموعة سيتيك الصينية للإنشاءات يأتي في إطار جهود “الوطنية للإسكان” لتأمين سلاسل الإمداد لمشاريعها السكنية، وضمان تنفيذها بالجودة العالية وفي الوقت المحدد. وقد جرى جذب 12 مصنعًا من أكبر المصانع المتخصصة في مواد البناء، مع استفادة من التجارب الصينية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المصانع المحلية لرفع مستوى الأعمال، هذا من شأنه جذب أفضل مزودي الخدمات لمختلف قطاعات الشركة والشركات التابعة لها، وكذلك للمشاريع الأخرى وفق أعلى المعايير العالمية.

وأكدت الشركة أن الاتفاقية ستلعب دورًا هامًا في تعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي في قطاع العقارات في المملكة، وستسهم في تطوير المشاريع السكنية ورفع مستوى جودتها. كما ستعزز الاتفاقية التحول الوطني في قطاع البناء والتشييد من خلال إنشاء المدن الصناعية والمناطق اللوجستية المخصصة لخدمة المصانع الصينية لتوطين صناعة مواد البناء، مما سيتيح الفرصة للمصانع المحلية الصغيرة والمتوسطة للتوسع.

بالإضافة إلى ذلك، ستساهم الاتفاقية في توفير خطوط إنتاج مباشرة لمشاريع الشركة، وتعزيز تطوير الصناعة المحلية لمواد البناء، وتوفير المزيد من الفرص في القطاع، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل في مجالات البناء والتشييد. وتهدف الاتفاقية أيضًا إلى رفع مستوى جودة منتجات الوحدات السكنية في الأعمال الإنشائية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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