السعودية تهيمن على 57,4% من المشاريع الخليجية بـ 1,76 تريليون دولار

بلغت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في المملكة العربية السعودية 1,765 تريليون دولار حتى 17 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، لتستأثر بـ 57,4% من إجمالي المشاريع التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي ، حيث بلغت 3,073 تريليون دولار، وفق مجلة “ميد”.

وتوزعت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها حتى 17 تشرين الثاني / نوفمبر كالآتي:

السعودية في المركز الأول في ترسية المشاريع بلغت قيمتها 1,765 تريليون دولار بنمو 3,4%.

الإمارات في المركز الثاني بعقود بلغت 653 مليار دولار بنمو 2,1%.

قطر بقيمة 217 مليار دولار بتراجع 0,4%.

سلطنة عمان بعقود بلغت قيمتها 207 مليارات دولار بنمو 1,8%.

الكويت بقيمة 179 مليار دولار بنمو 5,7%.

البحرين بعقود بلغت قيمتها 52 مليار دولار بنمو 2,1%.

وقد نما مؤشر المشاريع الخليجية للشهر التاسع على التوالي، حيث ارتفع بنسبة 2.4 في المائة أو 85.5 مليار دولار في الفترة من 13 تشرين الأول / أكتوبر إلى 17 تشرين الثاني / نوفمبر، بقيادة السوق السعودية، التي توسعت وحدها بنسبة 3.4 في المائة، وأضافت مشاريع بقيمة 57.9 مليار دولار.

وكان نمو القيمة في المملكة العربية السعودية مدفوعاً بارتفاع المشاريع النشطة والمراجعة التصاعدية لميزانيات المشاريع القائمة. وبدأت الشركة السعودية لشراء الطاقة (SPPC) في التأهيل المسبق لأربعة مشاريع لتوليد الطاقة تبلغ قيمتها الإجمالية 4.7 مليار دولار. كما أعلنت عن دراسة إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالدورة المركبة بقدرة 1200 ميجاوات بتكلفة 1.4 مليار دولار في رابغ.

وفي الوقت نفسه، أعادت شركة بترورابغ المنتجة للبتروكيماويات إحياء مشروعها الذي تبلغ قيمته 3.5 مليار دولار، حيث تلقت طلبات التقدم لأعمال الهندسة والتصميم الأولية.

وأضاف سوق المشاريع في الإمارات قيمة قدرها 13.2 مليار دولار وتوسع بنسبة 2.1 في المائة. ودخلت شركة مياه وكهرباء الإمارات مرحلة الدراسة لمشروع مياه مستقل بقيمة مليار دولار تقريباً في الرويس، وأعلنت مجموعة الإمارات عن خطط لإنشاء منشأة هندسية في دبي وورلد سنترال، وتقدر قيمتها أيضاً بحوالي مليار دولار.

وعززت البحرين اتجاه النمو القوي لمشاريع المرافق، حيث أعلنت هيئة الكهرباء والماء عن دراستها لمشروع الدور 3 المستقل للمياه والطاقة بقيمة 1.5 مليار دولار. ونما سوق مشاريع البحرين بنسبة 2.1 في المائة.

ونما سوق المشاريع في سلطنة عمان بمقدار 3.7 مليار دولار أو 1.8 في المائة، في حين نما سوق المشاريع في الكويت بمقدار 9.6 مليار دولار أو 5.7 في المائة مع إحياء مؤسسة البترول الكويتية دراسات الجدوى لمجمع الزور للبتروكيماويات المخطط له بقيمة 10 مليارات دولار. وفي الوقت نفسه، انخفض سوق المشاريع في قطر بمقدار 0.9 مليار دولار أو 0.4 في المائة.

وخارج دول مجلس التعاون الخليجي، أضاف العراق مليار دولار أو 0.3 في المائة من قيمة المشاريع، في حين انخفض سوق المشاريع الإيرانية، حيث خسر 0.5 مليار دولار أو 0.3 في المائة من القيمة.