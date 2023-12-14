السعودية تمنح عقوداً تتجاوز 50 مليار دولار في 5 مشاريع عملاقة

يتوقع أن تتجاوز قيمة عقود البناء الممنوحة من المشاريع العملاقة الخمسة الرسمية في المملكة العربية السعودية 50 مليار دولار بحلول نهاية العام 2023، وفقاً لمتتبع المشاريع العملاقة السعودية التابع لمجلة “ميد” MEED، والذي تم تجميعه باستخدام بيانات من “ميد بروجكتس” التي تتعقب المشاريع الإقليمية.

وحتى 6 كانون الأول / ديسمبر، منحت المشاريع العملاقة الرسمية الخمسة عقوداً بقيمة 49.8 مليار دولار، أي أقل بـ 200 مليون دولار فقط من الـ 50 مليار دولار.

ويمثل إجمالي 49.8 مليار دولار للمشاريع الخمسة حوالي 16% من 310 مليارات دولار من العقود التي تمت ترسيتها على جميع العملاء والقطاعات في المملكة العربية السعودية منذ منح العقود الأولية للمشاريع العملاقة في أيار / مايو 2017.

والمشاريع العملاقة الرسمية في المملكة هي: تطوير الدرعية، نيوم، القدية، وجهة البحر الأحمر، وروشن.

وقد زاد نشاط العقود بشكل كبير خلال العامين الماضيين مع انتقال العناصر الرئيسية من مرحلة التصميم إلى مرحلة البناء. وفي أيلول / سبتمبر 2021، تم منح عقود بقيمة 9 مليارات دولار لمشاريع عملاقة، ثم في عام 2022، تضاعف الإجمالي إلى 26 مليار دولار، وتضاعف مرة أخرى تقريباً في سبتمبر من هذا العام.

وكان شهر سبتمبر هو أفضل شهر في ترسية العقود العامة في المملكة العربية السعودية هذا العام، حيث تم الإعلان عن صفقات بقيمة 14.5 مليار دولار، منها 1.9 مليار دولار من المشاريع العملاقة، يليه شهر تشرين الأول / أكتوبر بصفقات بلغت قيمتها 13.7 مليار دولار.

أما الشهر الأفضل أداء هذا العام بالنسبة للمشروعات العملاقة فكان شهر تشرين الأول / أكتوبر، عندما تم منح عقود بقيمة 3.3 مليار دولار، يليه شهر أبريل نيسان بقيمة 3.1 مليار دولار.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، كان هناك انخفاض حاد في قيمة العقود التي منحتها المشاريع العملاقة الخمسة، حيث بلغ إجمالي العقود المسجلة من قبل “ميد بروجكتس” 64 مليون دولار فقط.

وبالنظر إلى المستقبل، من المقرر أن يستمر نشاط العقود للمشاريع العملاقة والسوق السعودية الأوسع. ودخلت جميع المشاريع العملاقة الخمسة في مراحل التفاوض النهائية لمنح عقود بناء كبرى. ويشمل ذلك 6.4 مليار دولار من أعمال البناء في ميناء أوكساجون في نيوم.

كما تتوقع شركات المقاولات تدفقاً مستمراً للصفقات الكبرى من المشاريع الرئيسية الأخرى المخطط لها في المملكة، ومن قطاع النفط والغاز، الذي يقوده عادةً الإنفاق الرأسمالي لشركة أرامكو السعودية.

كما سيتم دعم السوق بالإعلان الأخير عن استضافة المملكة العربية السعودية لمعرض إكسبو 2030 في الرياض، وبرزت المملكة باعتبارها مقدم العرض الوحيد لاستضافة كأس العالم 2034 الذي ينظمه الفيفا. كما ستنظم السعودية كأس آسيا 2027، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029 ودورة الألعاب الآسيوية عام 2034.