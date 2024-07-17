السعودية تطور محطة للصرف الصحي بقيمة 1.5 مليار ريال

أعلنت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) السعودية، في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم الأربعاء، أنها تلقت موافقة على انضمامها إلى تحالف شركة مياهنا وشركة بيسكس في مشروع محطة الحائر المستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي في مدينة الرياض.

وتبلغ كلفة المشروع 1.5 مليار ريال (399.94 مليون دولار) باستثناء تكلفة التمويل.

وقالت مياهنا في بيان آخر للبورصة السعودية إن مرافق ستنضم إلى التحالف وتمتلك 35 بالمئة من أسهم شركة المشروع، بينما تحتفظ مياهنا، قائد التحالف، بحصة قدرها 45 بالمئة منه.

ووفقا للبيان فقد تمت ترسية المشروع على ائتلاف شركة مياهنا وشركة بيسكس وتم توقيع اتفاقية المشروع في العاشر من مارس آذار الماضي مع الشركة السعودية لشراكة المياه.

ويهدف المشروع إلى تطوير محطة مستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي في الحائر بسعة معالجة تبلغ 200,000 متر مكعب يومياً. كما تشمل المرافق الخاصة لمياه الصرف الصحي المعالجة، والتي تتكون من نظام نقل مياه الصرف الصحي المعالجة بطول 32 كلم تقريباً بسعة 400000 متر مكعب يومياً، ومحطة ضخ، وخزان بسعة 200000 متر مكعب يومياً. والهدف من ذلك هو دعم وتعظيم استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في المملكة.