فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inإنشاءاتآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةأعمال

السعودية تطور محطة للصرف الصحي بقيمة 1.5 مليار ريال

تهدف السعودية إلى تطوير محطة مستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي في الحائر بسعة معالجة تبلغ 200,000 متر مكعب يومياً

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) السعودية، في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم الأربعاء، أنها تلقت موافقة على انضمامها إلى تحالف شركة مياهنا وشركة بيسكس في مشروع محطة الحائر المستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي في مدينة الرياض.

وتبلغ كلفة المشروع 1.5 مليار ريال (399.94 مليون دولار) باستثناء تكلفة التمويل.

وقالت مياهنا في بيان آخر للبورصة السعودية إن مرافق ستنضم إلى التحالف وتمتلك 35 بالمئة من أسهم شركة المشروع، بينما تحتفظ مياهنا، قائد التحالف، بحصة قدرها 45 بالمئة منه.

ووفقا للبيان فقد تمت ترسية المشروع على ائتلاف شركة مياهنا وشركة بيسكس وتم توقيع اتفاقية المشروع في العاشر من مارس آذار الماضي مع الشركة السعودية لشراكة المياه.

ويهدف المشروع إلى تطوير محطة مستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي في الحائر بسعة معالجة تبلغ 200,000 متر مكعب يومياً. كما تشمل المرافق الخاصة لمياه الصرف الصحي المعالجة، والتي تتكون من نظام نقل مياه الصرف الصحي المعالجة بطول 32 كلم تقريباً بسعة 400000 متر مكعب يومياً، ومحطة ضخ، وخزان بسعة 200000 متر مكعب يومياً. والهدف من ذلك هو دعم وتعظيم استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في المملكة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...