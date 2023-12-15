السعودية، المقاولون يتنافسون على عقود بقيمة 24 مليار ريال في نيوم

يتزايد نشاط المناقصات في مشروع تطوير أوكساچون في “نيوم” السعودية ، حيث تتنافس شركات المقاولات على أعمال البناء المتوقعة في ميناء المدينة الصناعية بقيمة 24 مليار ريال سعودي (6.4 مليار دولار)، كما أوردت مجلة “ميد”.

وتمت دعوة شركات المقاولات لتقديم عطاءاتها بحلول 27 كانون الأول / ديسمبر للحصول على عقد تصميم وبناء بقيمة 12 مليار ريال سعودي لتسليم البنية التحتية وأعمال البناء للمحطة رقم 1 في ميناء أوكساچون. ومن المتوقع منح العقد في شباط / فبراير 2024.

ويشمل العقد نطاق الحزمة أعمال الحفر والتجريف، وإقامة سواتر لتوسيع القناة، والهدم وبناء جدار رصيف جديد أطول، وتوسيع رصيف محطة الحاويات، بالإضافة إلى تطوير رصيف، وإنشاء العديد من المباني الجديدة وأعمال البنية التحتية. وسيُطلب من المقاولين تعيين استشاري لتنفيذ التصميم.

وقد قدم المقاولون بالفعل عطاءات لحزمة أخرى تقدر قيمتها بـ 12 مليار ريال سعودي تغطي أعمال بناء محطة الشحن بالميناء.

وتعتبر شركة “جاكوبس” مستشار التصميم الرئيسي لمشروع ميناء أوكساچون.

والحزم هي الأحدث التي تم طرحها للميناء. وفي أكتوبر/تشرين الأول، اختارت “نيوم” المشروع المشترك بين شركة “ديمي” Deme البلجيكية وشركة “أركيرودون” Archirodon اليونانية للحصول على عقد بقيمة بمليار دولار لاستكمال المرحلة التالية من توسعة ميناء ضبا في مدينة أوكساچون الصناعية.

وتأتي المرحلة الثانية بعد ترسية عقد تسليم المرحلة الأولى من توسعة الميناء. وقد حصل فريق من شركات “بيسيكس” و”بوسكاليس” وشركة “قادة البناء الحديث” Modern Building Leaders المحلية على عقد بقيمة 3 مليارات ريال سعودي (800 مليون دولار) في منتصف شهر كانون الثاني / يناير.