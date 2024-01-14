الدول الخليجية ترسي عقوداً قياسية بـ 205 مليارات دولار في 2023

حصلت شركات المقاولات في دول مجلس التعاون الخليجي على عقود قياسية بلغت قيمتها حوالى 205 مليارات دولار في عام 2023، بارتفاع 88% عن عام 2022 عندما بلغت قيمة العقود الممنوحة 109 مليارات دولار، وفقاً لبيانات “مشاريع ميد” MEED Projects التي تتعقب المشاريع الإقليمية.

وتجاوزت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها لعام 2023 بنسبة 18% الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2014، عندما تمت ترسية مشاريع بقيمة 173 مليار دولار.

وتعتبر قيمة المشاريع الممنوحة في الدول الخليجية خلال عام 2023 مثيرة للإعجاب بالنظر إلى أن النشاط في عام 2014 كان مدفوعاً بسعر خام برنت البالغ 100 دولار للبرميل – وهو أعلى بكثير من مستوى 80 دولاراً اليوم.

ومن عام 2014 إلى عام 2023، بلغ متوسط إجمالي جوائز المشاريع السنوية حوالي 130 مليار دولار – وهو متوسط تم تجاوزه بالمثل بنسبة 58 في المائة من خلال إجمالي المشاريع القياسية لعام 2023.

ويعزى هذا النشاط المتزايد بشكل خاص إلى المستويات غير العادية لترسية العقود في كل من أسواق المشاريع في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والتي شهدت ترسية 92 مليار دولار و78 مليار دولار على التوالي.

وحدثت طفرة في أعمال المشاريع في المملكة العربية السعودية، مع المشاريع المندرجة ضمن رؤية 2030 العملاقة والاستثمار المستمر في البنية التحتية للطاقة. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أدى انتعاش مماثل في نشاط البناء إلى جانب الاستثمار المتجدد في استغلال الهيدروكربونات إلى ارتفاع قيمة المشاريع.

وجاءت قطر في المرتبة الثالثة من بين الأسواق الأكثر نشاطاً، حيث بلغت قيمة عقود الغاز الكبرى 19 مليار دولار، تليها الكويت بقيمة 8.2 مليار دولار، وعمان بقيمة 6.6 مليار دولار، والبحرين بقيمة 1.2 مليار دولار.

كما كانت الأشهر الـ 12 الماضية قياسية لنشاط المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل، حيث حصلت شركات المقاولات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على عقود قياسية بلغت قيمتها حوالى 254 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لبيانات “مشاريع ميد” MEED Projects التي تتعقب المشاريع الإقليمية.