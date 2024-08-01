السعودية تتصدر نمو قطاع البناء في الشرق الأوسط وأفريقيا

أظهر تقرير ربع سنوي صادر عن الهيئة الملكية للمساحين المعتمدين البريطانية (RICS)، أن قطاع البناء في منطقة الشرق الأوسط ولأفريقيا (MEA) واصل النمو بقوة خلال الربع الثاني من عام 2024، على الرغم من بعض التحديات المالية، وضغوط التضخم.

أوضح التقرير، أن مؤشر نشاط البناء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بلغ 24 في الربع الثاني من 2024، وهو ما يمثل تراجعًا طفيفًا من 26 في الربع الأول، لكنه لا يزال ضمن نطاق التوسع.

وتعتبر هذه القراءة الإيجابية الرابعة عشرة على التوالي للمنطقة، على المستوى الربعي.

السعودية تتصدر مؤشر نشاط البناء في العالم

تتصدر المملكة العربية السعودية، المشهد بقوة، حيث سجلت أعلى قراءة لمؤشر نشاط البناء في العالم بلغت 64، رغم أنها أقل من قراءة الربع الأول التي بلغت 72.

أما الإمارات العربية المتحدة، فقد شهدت هي الأخرى نموًا قويًا، حيث ارتفع المؤشر إلى 54.

فيما برزت موريشيوس، أيضًا بقراءة إيجابية قوية بلغت 57.

قطر والبحرين يسجلان قراءات سلبية بعد كأس العالم

بالمقابل، سجلت قطر، والبحرين، قراءات سلبية، بلغت -28 و -8 على التوالي، مما يعكس تراجع النشاط في هاتين الدولتين بعد استضافة كأس العالم في قطر.

قراءات قوية لاستفسارات الأعمال الجديدة بالسعودية والإمارات

أشار التقرير أيضًا إلى زيادة في استفسارات الأعمال الجديدة خلال الربع الثاني، حيث ارتفع صافي الرصيد إلى 20% من 15% في الربع الأول.

وسجلت المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، قراءات إيجابية قوية في هذا الصدد، بلغت 69% و54% على التوالي.

البينة التحتية والإسكان الخاص الأقوى نموا

وتوقعت الهيئة الملكية للمساحين المعتمدين البريطانية (RICS)، في التقرير، أن يستمر النمو في جميع القطاعات الرئيسية خلال الاثني عشرة شهور المقبلة، مع تصدر قطاع البنية التحتية مؤشرات النمو، بنمو صاف متوقع يبلغ 38%.

كما يبرز قطاع الإسكان الخاص، أيضًا بتوقعات نمو قوية بلغت 32% مقارنة بالقراءة الحالية التي بلغت 12%.

أبرز تحديات قطاع البناء في المنطقة

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، حسب التقرير، تبقى القيود المالية وتكاليف المواد تحديات كبيرة تواجه القطاع في المنطقة، حيث أشار 80% من المشاركين في الاستطلاع إلى أن القيود المالية تعيق النشاط، بينما أشار 77% إلى ارتفاع تكاليف المواد.

وتعكس هذه الأرقام قوة واستمرارية قطاع البناء في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، رغم التحديات الاقتصادية والمالية القائمة، ما يشير إلى مرونة وقدرة هذا القطاع على التكيف، والنمو في وجه الصعوبات.