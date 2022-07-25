أمانة المدينة المنورة توقّع عقدًا لإنشاء وتشغيل مبانٍ تجارية وفندقية

وقّعت أمانة منطقة المدينة المنورة عقداً استثمارياً مع شركة “سمو” القابضة لإنشاء وتشغيل مبانٍ تجارية وفندقية على مساحة تتجاوز 21 ألف م²، على طريق الملك فيصل (الدائري الأول) مع تقاطع طريق الملك فهد شمال المسجد النبوي الشريف.

ووقّع العقد من جانب الأمانة أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد البليهشي، ومن جانب شركة سمو القابضة الرئيس التنفيذي للشركة عايض بن فرحان القحطاني.

وتُعد هذه الخطوة ضمن المبادرات الداعمة لخطط الأمانة في التوسع في إنشاء وتطوير منظومة خدمات الضيافة والمرافق ذات الجذب السياحي في منطقة المدينة المنورة، والسعي لتوفير خيارات سكنية وفندقية جديدة لضيوف الرحمن وزوار المدينة المنورة، حيث تتمركز في موقعٍ ذي اطلالة مميزة تبعد حوالي 300 متر فقط عن المسجد النبوي الشريف وتطل على المنطقة المركزية التي تشهد توافد الزوار خلال موسمي الحج والعمرة على مدار العام، بالإضافة إلى قرب الموقع من خدمات حافلات النقل السريع.

ويأتي المشروع ضمن قائمة المشاريع والفرص الاستثمارية التي شرعت الأمانة في طرحها أمام القطاع الخاص في ظل السعي المتواصل لإطلاق أنشطة متعددة وجديدة في السوق المحلي، وتمكين الشركات المتخصصة من اقتناص الفرص الجديدة في خطوة تسهم في دفع منظومة التنمية والتنويع الاقتصادي.

وتعمل أمانة منطقة المدينة المنورة، خلال المرحلة المقبلة، على استقطاب المزيد من المشاريع الجديدة ذات الأثر الايجابي لسكان وزوار المدينة المنورة في مختلف النواحي الترفيهية والاقتصادية في ظل التوجه نحو صناعة الضيافة والسياحة ونقلها لمرحلة جديدة، لتواكب أفضل الممارسات العالمية، وتسهم بصورة فاعلة في صناعة بيئة حاضنة للفعاليات والأنشطة وتكون رافداً يدعم القطاع السياحي على مستوى المنطقة.