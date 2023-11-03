أزمة مالية توقف بناء أعلى برج في ألمانيا ومعه فندق نجم هوليود روبررت دي نيرو

توقف العمل ببرج يعد أعلى ناطحة سحاب في مدينة هامبورغ، بعد توقف الشركة المطور عن السداد لشركة البناء في برج يضم فندقا يستثمر فيه نجم هوليوود روبرت دي نيرو كان من المقرر إطلاقه ضمن المشروع المعروف باسم برج ألب تاور “Elbtower” في الطرف الشرقي لمدينة هافن بارتفاع 245 مترًا يقارب أعلى بناء في ألمانيا وهو كومرز بنك بارتفاع 259 مترا.

وأشارت رويترز إلى توقف العمل فجأة في بناء أحد أطول المباني في ألمانيا وهو في مراحل نصف إنجازه بعد أن توقف المطور عن دفع مستحقات الشركة المبنية عليه، في علامة أخرى بالغة السوء لقطاع العقارات المضطرب في ألمانيا.

وكان من المقرر إكمال بناء ناطحة السحاب بحلول عام 2025، وتم بالفعل استئجار 6 طوابق من المبنى وجرت تحضيرات افتتاح فندق نوبو Nobu في ناطحة السحاب بعد أعلان مجموعة نوبو الفندقية التي تدير بالفعل فنادق في لندن وميامي بيتش وشيكاغو وماربيلا ووارسو وإيبيزا وغيرهم عن نيتها افتتاح فندق يضم 191 غرفة والعديد من المطاعم الفاخرة. حيث يشارك المجموعة في الفندق أحد المستثمرين المعروفين وهو الممثل الأمريكي “روبرت دي نيرو” الحائز على جائزة الأوسكار مرتين.

وكانت شركة شركة سيجنا Signa، عملاق العقارات النمساوية والمالكة لمبنى كرايسلر في نيويورك، قد سبق أن أحرزت تقدماً مطرداً هذا العام في بناء برج ألب تاور المكون من 64 طابقاً في هامبورغ لكنها عجزت عن سداد الدفعات المستحقة لشركة البناء.

وتظهر رخصة البناء الصادرة عن هيئة التنمية العمرانية والإسكان في هامبورغ بالمبنى مساحة قاعدة البرج البالغة حوالي 21000 متر مربع، أي ما يعادل مساحة حوالي 3 ملاعب كرة قدم. وكانت شركة سيجنا“Signa” التي تعد جزء من مجموعة شركات للمستثمر النمساوي ريني بنكو قد قامت باستثمار 700 مليون يورو في بناء هذا المشروع المخطط له أن يضم 64 طابقا، وما مجموعه حوالي 160.000 متر مربع من المساحة الأرضية الإجمالية منها حوالي 122.000 متر مربع فوق سطح الأرض، علاوة على تخصيص 77000 متر مربع للمساحات المكتبية.