الإمارات: 416 ملياراً ودائع جارية بالدرهم الإماراتي

كشف المصرف المركزي عن أن الودائع المصرفية الجارية بالعملة المحلية بلغت 416.01 مليار درهم بنهاية الشهر الثاني من العام الحالي، حيث استقطبت البنوك العاملة بالدولة ودائع جارية جديدة بالعملة المحلية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بلغ مقدارها 14.05 مليار درهم.

استقطبت خلال عام (من فبراير 2015 حتى فبراير 2016) ما مقداره 16.27 مليار درهم بنمو سنوي بلغ 4.1% وتم تسجيل تراجع شهري طفيف بلغت نسبته نحو 0.12% بانخفاض خلال شهر فبراير مقارنة بشهر يناير 2016 بلغ مقداره 510 ملايين درهم. إذ بلغت الودائع المصرفية الجارية بالعملة المحلية بنهاية شهر يناير الماضي 416.52 مليار درهم و401.96 مليار درهم بنهاية 2015 ونحو 399.75 مليار درهم بنهاية فبراير 2015. وأظهرت إحصاءات رسمية للمصرف المركزي أن الودائع بالدرهم شكلت 71.68% من إجمالي الودائع الجارية بالقطاع المصرفي التي بلغت بنهاية فبراير الماضي 580.34 مليار درهم مقابل حصة بلغت 73.03% من إجمالي الودائع الجارية بالقطاع المصرفي التي بلغت بنهاية يناير الماضي 570.35 مليار درهم وحصة بلغت 73.16% من إجمالي الودائع الجارية بالقطاع بنهاية 2015، حيث بلغت 549.42 مليار درهم بحسب صحيفة البيان.

وأظهرت الإحصاءات أن الودائع الجارية بالعملات الأجنبية بلغت 164.33 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي مقابل 153.83 مليار درهم بنهاية يناير الماضي ومقابل 147.46 ملياراً بنهاية 2015 ونحو 145.42 ملياراً بنهاية فبراير 2015 وسجلت نمواً بلغت نسبته 11.44%، حيث استقطبت البنوك ودائع جديدة بالعملة الأجنبية خلال يناير وفبراير بلغ مقدارها 16.87 مليار درهم. تطور الودائع بالعملة المحلية أشارت إحصاءات المصرف المركزي إلى أن إجمالي حجم الودائع بالدرهم ارتفع في نهاية شهر فبراير الماضي إلى 916.1 مليار درهم مقابل 915.72 مليار درهم في نهاية الشهر السابق و914.16 مليار درهم بنهاية عام 2015، ومقابل 89.43 مليار درهم بنهاية فبراير 2015 في ظل إقبال ملحوظ خلال عامي 2014 و2015 والفترة المنقضية من العام الحالي على الاحتفاظ بالودائع بالدرهم.