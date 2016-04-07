لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تفحص “وثائق بنما”

نيويورك 7 أبريل نيسان (رويترز) – قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إنها ستراجع “أوراق بنما” المسربة التي تكشف عن آلاف من حسابات البنوك السرية تحسبا لأي انتهاكات لقانون مناهضة الرشوة.





وقال كارا نوفاكو بروكمير رئيس وحدة مكافحة الممارسات الفاسدة بالخارج التابعة للجنة ردا على سؤال في مؤتمر أمس الأربعاء “نعم سنبحث في الأمر كما نفعل مع كل المصادر العامة.”

ولم يذكر تفاصيل بشأن ما ستراجعه اللجنة في الأوراق المسربة من شركة موساك فونسيكا القانونية في بنما والمتخصصة في تأسيس شركات بالخارج كثيرا ما تستخدم لإخفاء أموال سياسيين وشخصيات عامة في أنحاء العالم.

وأشارت ملايين الوثائق التي جرى تسريبها إلى حسابات العديد من السياسيين ورجال الأعمال فى شتى أنحاء العالم بالخارج إلا أن أثرها على الولايات المتحدة ما زال محدودا حتى الآن.

وقال مسؤولو صناعة المال في المؤتمر المعني بمكافحة غسل الأموال والجريمة المالية إن غسل الأموال خط أحمر يشير إلى نطاق واسع من الممارسات غير القانونية وأبرزها تجارة المخدرات وتمويل شبكة الإرهاب.

كما أن له دورا ليس معروفا بشكل كبير ولكنه خطير فيما يتعلق بعدد من حالات الرشوة والفساد بين مسؤولين وشركات في القطاع العام الخاضع لإشراف لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.