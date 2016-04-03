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Posted inمصارف (بنوك)

بوبيان الكويتي يحصل على الموافقات اللازمة لإصدار صكوك بـ 250 مليون دولار

أعلن بنك بوبيان الكويتي أنه استكمل الحصول على موافقات الجهات الرقابية اللازمة لإصدار صكوك بقيمة لن تتعدى مبلغ 250 مليون دولار.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
بوبيان الكويتي يحصل على الموافقات اللازمة لإصدار صكوك بـ 250 مليون دولار

أعلن بنك بوبيان الكويتي أنه استكمل الحصول على موافقات الجهات الرقابية اللازمة لإصدار صكوك بقيمة لن تتعدى مبلغ 250 مليون دولار.

 

وقال البنك في بيان للبورصة، اليوم الأحد، إن إصدار الصكوك يهدف إلى تعزيز قاعدة رأسمال البنك عبر أدوات الشريحة الأولى لرأس المال وفقاً لمتطلبات بازل (3) وعلى أساس صيغة المضاربة.

 

وأوضح البنك أنه سوف يتم العمل على طرح وتسويق تلك الصكوك في دولة الكويت بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال على التسويق ونشرة الاكتتاب الخاصة بها.

 

وتوقع الرئيس التنفيذي، عادل الماجد، أواخر مارس الماضي، الانتهاء من إصدار صكوك تصل قيمتها إلى 250 مليون دولار، لتعزيز رأس المال بحلول نهاية أبريل الجاري.

 

يشار إلى أن سهم البنك تراجع بعد مرور ساعتين من جلسة اليوم بنسبة 1.23% إلى سعر 400 فلس، وذلك من خلال تداول 5.8 ألف سهم بقيمة 2.3 ألف دينار.

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