أبوظبي: عمومية الواحة كابيتال تقلا توزيع أرباح نقدية بنسبة 20%

أقرّت الجمعية العمومية لشركة الواحة كابيتال للاستثمار في أبوظبي خلال اجتماعها السنوي العادي الذي عُقِد اليوم الأربعاء برئاسة حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 20 بالمئة من الأسهم المستحقة.

وبحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، قال “النويس” خلال الاجتماع “حقّقت الواحة كابيتال أداءً متميزاً خلال العام 2015، وذلك بفضل الأداء القوي الذي سجّلته محفظتها المتنوعة على الرغم من التحديات التي تواجهها الأسواق العالمية. وبفضل الإمكانيات المالية القوية للشركة، وتحديداً رصيدها النقدي الكبير، استطاعت الواحة كابيتال تخصيص أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 0.20 درهم للسهم الواحد، وهو معدل تنافسي جداً بالنظر إلى الظروف الراهنة”.

وقال “النويس” إن الشركة “ستواصل تركيزها على تحقيق القيمة الأمثل للمساهمين، وذلك من خلال إتباع إستراتيجية حكيمة للاستثمار في القطاعات الواعدة في المنطقة”.

وخلال العام 2015، حققت الواحة كابيتال أرباحاً صافية بلغت 588 مليون درهم، وذلك بفضل الأداء القوي الذي سجلته استثماراتها الرئيسية في قطاعات تأجير الطائرات والخدمات المالية بالإضافة إلى النتائج الجيدة التي حققتها محافظ وحدتها المتخصصة في أسواق رأس المال. وتمثل هذه الأرباح معدل عائد على حقوق المساهمين بنسبة 14.3 بالمئة، وهو واحد من أعلى المعدلات التي سجلتها الشركات المدرجة في المنطقة.

وتركّز الشركة على الاستمرار في دفع عجلة نمو أعمالها، وتخصيص المزيد من رأس المال لتوسيع استثماراتها الرئيسية. وقد قامت الشركة بإطلاق منصة لإدارة الأصول، تتيح من خلالها للمستثمرين فرصة الوصول إلى أسواق رأس المال وأسواق الأسهم الخاصة الواعدة في المنطقة، كما تقوم الواحة كابيتال بتخصيص استثمارات كبيرة في محافظها الجديدة.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية الموافقةَ على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية الجديد، مع مراعاة الحصول على موافقة الجهات الرقابية.

واختتم “النويس” اجتماع الجمعية العمومية السنوي بتقديم الشكر والعرفان لحكومة إمارة أبوظبي الرشيدة على دعمها المتواصل للشركات الوطنية، في ظل قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي.

كما عبّر “النويس” عن “خالص امتنانه لكافة مساهمي الواحة كابيتال وشركائها وعملائها، ولأعضاء مجلس إدارة الشركة وطاقمها الإداري وكافة العاملين فيها، على ثقتهم بالشركة، وعلى دعمهم وتفانيهم في إنجاح أعمالها”.