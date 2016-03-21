تعرف على صاحب الـ 22 مليون ريال المختلسة من بنك سعودي

أبلغت مصادر مطلعة صحيفة “عكاظ” أن مبلغ الـ22 مليون ريال الذي اختلسه نائب مدير البنك في الطائف الهارب إلى خارج المملكة يخص حساب رجل أعمال معروف بالمنطقة.

وأكدت المصادر أن الاختلاس تم بالتعاون مع أحد أقارب رجل الأعمال، فيما ورط المختلس الهارب أحد أقاربه أيضا من خلال فتح حساب له دون علمه، لتمرير البيانات وتحويل المبالغ المختلسة له، التي تمت خلال ثلاث سنوات ماضية.

وأشارت المصادر إلى أن المتهمين كانوا يحولون مبالغ «غير كبيرة» من حساب رجل الأعمال إلى الحساب الآخر حتى لا يشعر بعمليات السحب، وربما عمدوا إلى إيقاف خدمة الرسائل النصية في عمليات البنك أو إدخال رقم جوال آخر عند كل عملية تحويل حتى لا يشعر العميل بأي عمليات بنكية تجرى على حسابه.

وتختلف خدمة رسائل العمليات البنكية من بنك لآخر بحسب أنظمة البنك الداخلية.

ووفق المصادر فإن التحقيقات استدعت مطالبة البنك بكشف مفصل لحساب رجل الأعمال للسنوات الثلاث الماضية (2012-2015).

وكانت الصحيفة قد نشرت في وقت سابق نقلاً عن الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، تلقيها بلاغاً عن قيام مواطن بالطائف باختلاس 22 مليون ريال من أحد البنوك التي كان يعمل بها، وبعد تشكيل فرق بحث وتحر متخصصة تم ضبط متهمين، أحدهما يعمل بالبنك، ليتم إيقافهما وسماع أقوالهما تمهيدا لإحالتهما للجهات المختصة.