مؤسسة النقد السعودي تطبق خدمة أثير الائتمانية العاجلة التي لا تتجاوز 100 ريال

تعتزم مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) تطبيق خدمة “أثير”، في نهاية شهر سبتمبر/أيلول القادم، والتي توفر لحامل البطاقة السرعة والأمان والمرونة في الدفع الإلكتروني عن طريق تقنية الاتصال قريب المدى.

وبحسب صحيفة “المدينة” السعودية، قالت مؤسسة النقد العربي السعودي إن هذه الخدمة ستشمل كل المصارف التجارية في المملكة، حيث من المنتظر أن تسهل هذه المهمة من عمليات الشراء المستعجل، خاصة مع التوسع في مشروعات النقل العام، إلى جانب تسهيل التعامل مع محطات البنزين ومطاعم الوجبات السريعة والقطاعات الخدمية المشابهة.

وتأتي خدمة “أثير” جديدة ومبتكرة للدفع لعمليات الشراء ذات القيم المنخفضة، والتي لا تزيد عن 100 ريال، فيما سيُطلب الرقم السري حال تجاوز قيم الشراء باستخدام “أثير” حدود 225 ريالاً.

وعن مدى إمكانية البطاقات البنكية الحالية على مجاراة الخدمة فور إطلاقها، نقلت الصحيفة اليومية عن مصادرها إنه يتوجب على العميل الراغب في الخدمة الجديدة أن يستبدل بطاقة الصراف بأخرى جديدة كي تُفعّل خدمة أثير، التي تجرى عبر تمرير البطاقة على أجهزة نقاط البيع، “ولا تستغرق العملية أكثر من ثانيتين فقط”.