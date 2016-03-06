مجموعة البنك الأهلي المتحد تطلق عملياتها المصرفية في الإمارات

أعلن البنك الأهلي المتحد المحدود، وهو بنك تعود ملكيته بالكامل لمجموعة البنك الأهلي المتحد، اليوم الأحد، عن تدشين عملياته المصرفية انطلاقاً من مقره في مركز دبي المالي العالمي في الإمارات العربية المتحدة برأسمال مدفوع 25 مليون دولار.

وقال بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه إن إطلاق البنك يأتي في أعقاب حصوله يوم 25 فبراير/شباط 2016 على ترخيص من الفئة الأولى من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، ليصبح أول بنك خليجي يحوز على ترخيص من هذه الفئة التي تعد الأعلى والأكثر شمولاً من نوعها من حيث الخدمات والمنتجات المصرفية.

وبموجب هذا الترخيص، سوف يباشر البنك تقديم مجموعة من الخدمات المتنوعة والمتطورة ضمن قطاعات عمله الرئيسية والتي تشمل الخدمات المصرفية للشركات، الخدمات المصرفية الخاصة و إدارة الثروات، أعمال التمويل التجاري وأنشطة الخزانة بالإضافة إلى نطاق واسع من المنتجات والمعاملات المالية الخارجية لعملائه في دولة الإمارات وخارجها على حد سواء.

ويأتي هذا التوسع إلى سوق الإمارات العربية المتحدة في إطار إستراتيجية عمل المجموعة الرامية إلى استكمال دعائم حضور إقليمي مؤثر لها في كافة أسواق المنطقة الخليجية وتوطيد دورها كشبكة مصرفية متكاملة تربط بفاعلية وكفاءة بين هذه الأسواق خدمة لعملائها وتلبية لاحتياجاتهم المالية والتمويلية على امتداد أسواق عمل المجموعة.

ومع تدشين أعمالها في مركز دبي المالي العالمي، يصل عدد الدول التي تعمل فيها مجموعة البنك الأهلي المتحد إلى 8 دول تشمل بالإضافة إلى دولة الإمارات كلاً من البحرين، الكويت، سلطنة عمان، العراق، مصر، ليبيا والمملكة المتحدة.

وبحسب البيان، يتولى رئاسة مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد المحدود حمد مشاري الحميضي بالإضافة إلى مهامه كرئيس لمجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد ش. م. ب، فيما عيّن سي بي غانيش رئيساً تنفيذياً للبنك، وهو يتمتع بخبرة واسعة في المنطقة حيث كان آخر منصب شغله هو النائب الأول للرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، البنك الشقيق للمجموعة في سلطنة عمان.

وقال حمد الحميضي “يسعدنا مدّ جسور خدماتنا المصرفية إلى سوق شقيقة ومهمة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والتي نعتز بما حققته من نهضة اقتصادية وتجارية على مختلف الأصعدة والمستويات، كما لا يفوتني أن أتوجه بخالص التقدير والامتنان للجهات الرقابية المختصة على حسن ثقتها وتعاونها البنّاء الذي تكلّل بترخيص هذا الكيان المهم الذي يمثل علامة ومحطة رئيسية في مسيرة تطور وارتقاء عملنا كمجموعة مصرفية متنوعة النشاط والانتشار وواسعة القدرة على تلبية احتياجات عملائها على امتداد المنطقة بكل الخبرة والمهنية العالية”.

وقال سي بي غانيش “يتيح تواجدنا المباشر في مركز دبي المالي العالمي فرصة العمل من كثب مع عملائنا الحاليين في الإمارات، والقدرة على استقطاب قاعدة أوسع من العملاء الجدد وتوطيد علاقات العمل الوثيقة وطويلة الأمد معهم وتقديم مختلف الحلول المصرفية التي تلبي تطلعاتهم التجارية والاستثمارية في الإمارات ومنها إلى مختلف أسواق عملنا الأخرى في المنطقة والمملكة المتحدة”.

نبذة عن البنك الأهلي المتحد

البنك الأهلي المتحد هو مجموعة مصرفية إقليمية شاملة تقدم مختلف الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات وأعمال الخزانة وخدمات إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، سواء التقليدية منها أو المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال شبكة إقليمية تضم بنوكاً تابعة وزميلة في كل من البحرين والكويت وعمان والإمارات والعراق ومصر وليبيا إلى جانب المملكة المتحدة، وهي: البنك الأهلي المتحد (البحرين)، البنك الأهلي المتحد (الكويت)، البنك الأهلي المتحد المحدود (الإمارات)، البنك الأهلي المتحد (المملكة المتحدة)، البنك الأهلي المتحد (مصر)، البنك الأهلي (سلطنة عمان)، المصرف التجاري العراقي، والمصرف المتحد للتجارة والاستثمار (ليبيا).