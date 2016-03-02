سكان الإمارات ليسوا على علم بأسعار فائدة بطاقات الائتمان

معظم حاملي بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة غير مدركين عن أسعار الفائدة على بطاقة الائتمان الخاصة بهم، وفقاً لمسح أجرته مجموعة المقارنات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط compareit4me.com.

وبحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، أوضحت نتائج الاستطلاع الذي سأل المشاركون في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة عن مجموعة مختارة من المنتجات المالية الشخصية، أن 63 بالمئة من حاملي بطاقات الائتمان لا يعرفون سعر الفائدة المرفقة مع البطاقة.

وتعتبر بطاقات الائتمان في دولة الإمارات أعمال تجارية كبيرة، مع حوالي 5.9 مليون بطاقة ائتمان وبطاقات الصراف الآلي التي يتم استخدامها على مدار السنة” ، يقول جون ريتشاردز، الرئيس التنفيذي لمجموعة compareit4me “ومع ذلك، على المستهلكين أن يتحملوا مسؤولية إدارة بطاقات الائتمان الخاصة بهم. أن نكتشف بأن ثلثي من المستهلكين الذين يحملون بطاقات الائتمان لا يعرفون سعر الفائدة التي على بطاقاتهم”.

وقال البيان إن Compareit4me؛ الموقع الذي يتيح للمستهلكين فرصة مقارنة بطاقات الائتمان وجميع المنتجات البنكية من البنوك الرائدة في الدولة، يسهل عملية البحث عن بطاقات الائتمان من خلال تجميع أحدث البطاقات والأكثر تنافسية من خلال بضع نقرات بسيطة.

وأضاف “سرد بطاقات الائتمان بهذه الطريقة، يسمح للزوار لدينا بمقارنة الخيارات بسهولة دون أن تحيرهم الأرقام “شرح ريتشاردز. “ويسلط الضوء على معدلات الفائدة بشكل عام، ولكن إذا كان حاملي البطاقات غير متأكدين من المعدلات، عليهم الاتصال بالبنك المعني وطلب المزيد من المعلومات. ففهم الأحكام والشروط أمر مهم جداً”.

كما وجدت الدراسة أن 28 بالمئة من حاملي بطاقات الائتمان لا يعرفون أهمية عدم تفويتهم دفع قروض بطاقات الائتمان لأن ذالك قد يؤثر على فرصهم في الحصول على قرض في المستقبل. “مع إطلاق شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، يتم تعقب المعاملات المالية الخاصة بك و يمكن تحليلها من قبل البنوك”.

وأضاف ريتشاردز أن “تفويت الدفعات الشهرية أو الشيكات المسترجعة هي بعض الأشياء التي يتم تسجيلها في التقرير الخاص بك ويمكن أن تؤثر على قدرتك في الحصول على أي تمويل في المستقبل مثل القروض، و بطاقات الائتمان الأخرى أو حتى الرهن العقاري.وأنا أنبه وأحث مستخدمي بطاقات الائتمان استخدام بطاقاتهم بطريقة صحيحة، فعدم المسؤلية يؤدي إلى المدفوعات الشهرية المفرطة التي يمكن أن تصبح وبطريقة سريعة خارجة عن السيطرة” .

ووفقاً للبيان، فإن Compareit4me.com هي مجموعة مقارنات مالية يقع مقرها الرئيسي في الإمارات، تأسست في العام 2011، Compareit4me وموقعها الشقيق أموالك.كوم يقدمون للمستخدمين طريقة سهلة وسريعة لمقارنة المنتجات والخدمات المالية من البنوك الرائدة في الإمارات، السعودية، قطر، الكويت، الأردن، البحرين، مصر, لبنان وعمان.