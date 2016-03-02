المركزي الكويتي : إطلاق نظام المدفوعات الخليجي قريباً

كشف البنك المركزي الكويتي أن اللجنة الفنية لنظام المدفوعات في دول مجلس التعاون الخليجي ستعلن اليوم اسم الشركة المنفذة لتصميم النظام الخليجي للمدفوعات تمهيدا لتحقيق أحد أهم المتطلبات الواجب توافرها في حال إقرار الوحدة النقدية، وذلك في اجتماع اللجنة الذي يختتم اليوم في الكويت.

وقالت هناء الرزوقي المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات والأعمال المصرفية في بنك الكويت المركزي، إن أعضاء لجنة نظم المدفوعات يعكفون في اجتماع اللجنة الفنية الـ48 بدول مجلس التعاون المنعقد حاليا في العاصمة الكويتية على تقييم عروض الشركات لاختيار الشركة الأمثل لتنفيذ التصميم المعتمد لنظام المدفوعات الخليجي، الذي سيربط بين أنظمة المدفوعات في هذه الدول ويقوم بأعمال التسوية فيما بينها، مؤكدة أنه عند اختيار الشركة المنفذة سيتم تحديد الجدول الزمني، وفقاً لصحيفة “الاقتصادية”.

وحول توحيد آليات عمل المصارف تمهيدا للاتحاد النقدي، قالت: “هذا خارج اختصاص اللجنة ولا نعلم عنه شيء علما بأن نظام المدفوعات الخليجي يعتبر أحد المتطلبات الواجب توفيرها في حال إقرار الوحدة النقدية”. ولفتت خلال حديثها لـ”الاقتصادية”، أن الشبكة الخليجية للدول الأعضاء الست تتيح لمواطني هذه الدول السحب النقدي باستخدام بطاقاتهم البنكية المستخدمة داخل دولهم من أجهزة السحب الآلي. موضحة أنه فيما يخص الدفع باستخدام البطاقة عند الشراء في نقاط البيع فقد تم الربط بين الكويت والبحرين وقطر وسيتبع ذلك بقية الدول بعد استكمال المتطلبات الفنية لذلك.

يشار إلى أن مشروع ربط أنظمة المدفوعات بدول الخليج يسهم في تخفيض تكلفة عمليات الشراء والبيع عبر البطاقات البنكية وتعزيز وتدعيم التكامل والتعاون بين دول الخليج تحقيقا للغايات المنشودة التي تتطلع إليها دول مجلس التعاون لدول الخليج.

وتستضيف الكويت الاجتماع الـ48 لأعمال اللجنة في إطار التكامل والتعاون الخليجي بين البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية.