أرزان ثروات الإماراتية تستحوذ على عقار بقيمة 123 مليون دولار في أمريكا

أعلنت شركة أرزان ثروات، والتي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية، أنها قدمت استشارة للقيام بالاستحواذ على المبنى الرئيسي الخاص بشركة ساينت غوبان في شمال أمريكا والواقع في مدينة مالفيرن، إحدى ضواحي فيلادلفيا في الولايات المتحدة، وذلك بعد تجديد شامل للمبنى وتوقيع عقد إيجار لمدة 15 سنة.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، يمثل العقار الذي تبلغ مساحته 65 هكتار، المقر الرئيسي لشركة ساينت غوبان بشمال أمريكا وهي أكبر شركة لمواد البناء في العالم، والتي أسست في عام 1665 من قبل الملك الفرنسي لويس الرابع عشر.

ويتألف العقار من مبنى ذو أربع أدوار مساحته 277,335 قدم مربع مخصصة للمكاتب الإدارية بالإضافة إلى مبنى آخر تبلغ مساحته 43,891 قدم مربع وهو مخصص لقسم الأبحاث والتطوير. والمباني مصممة بطريقة مكاتب مفتوحة وتضم 116 غرفة اجتماع و مساحات أخرى للكافتيريا وصالة للياقة البدنية ومواقف سيارات تتسع لحوالي 1100 سيارة. والجدير بالذكر بأن 35 هكتار من المساحة الإجمالية تشمل أرض خضراء تتضمن بحيرة و نافورة وممشى طوله 1.3 ميل، ومساحة أرض كافية لأي توسع للمبنى مستقبلاً.

وبالإضافة إلى الجودة العالية للعقار، فإنه يتميز بموقعه في أفضل ضواحي فيلادلفيا التي تستضيف العديد من الشركات المختصة بالتكنولوجيا والطب والصيدلة، كما أن ضاحية مالفيرن تتمتع بوجود مكاتب شاغرة قليلة يصل معدلها إلى 4 بالمئة وهو أقل من متوسط معدل المكاتب الشاغرة في فيلادلفيا. كما أن المنطقة مصنفة بأنها أغنى المناطق في ولاية بنسلفانيا.

وقد قامت شركة أرزان ثروات بدور المستشار الاستراتيجي لهيكلة الصفقة والاستحواذ على العقار، بالاشتراك مع شريكها الاستراتيجي شركة 90 نورث العقارية التي قامت بدور الاستشاري العقاري.

وقال مهند أبو الحسن الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات “إن صفقة سانت جوبان تجسد فلسفتنا في أرزان ثروات التي تقوم بالسعي لإيجاد أصول عالية الجودة تحمي رؤوس أموال عملائنا وتوفر لهم دخل شهري آمن ومتوقع. إن مزيج المواصفات العالية للمبنى والموقع المتميز وعقد الإيجار الطويل بالإضافة إلى الدرجة الائتمانية العالية للمستأجر، تجعل من هذا العقار وجهة استثمارية مثالية لاستثمار الثروات التي يجب الحفاظ عليها في ظل الظروف الاقتصادية والجيوساسية المضطربة بشكل متزايد”.

وأضاف “نحن نعتقد بأنه على عملائنا أن يزيدوا مخصصاتهم في الفرص الاستثمارية التي تقدم لهم الدخل الشهري الآمن وهذا يعني المزيد من التنويع نحو الأسواق العالمية الناضجة التي تتمتع بمخاطر قليلة. ونحن في أرزان ثروات فخورون لثقة عملائنا بنا، وسنواصل العمل بلا كلل للحفاظ على ثروتهم وحماية إرثهم”.

وبحسب البيان، فإن شركة أرزان ثروات هي شركة استشارات استثمارية مسجلة لدى مركز دبي المالي العالمي وتخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية، وتقوم بتقديم الخدمات الاستشارية لمختلف العملاء حول الاستثمارات العقارية والملكيات الخاصة والاستثمارية الأخرى بأكثر من1.2 مليار دولار.

أما شركة 90 نورث العقارية، فهي شركة استثمارية استشارية مستقلة مقرها لندن، ولديها خبرة بالاستثمار العقاري ضمن الشريعة الإسلامية. لدى شركة 90 نورث العقارية مكتب في وسط مدينة شيكاغو الأمريكية بالإضافة إلى مكتب ممثل لها في كوالالامبور- ماليزيا. منذ عام 2012 استطاعت شركة 90 نورث إتمام صفقات عقارية مع شركائها بأكثر من 1.223 مليار دولار.