الحجز التحفظي على أموال شركة استثمار في الأردن

نفذت السلطات الأردنية أمس الثلاثاء قرار الادعاء العام بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة القصيص للبورصة الأجنبية.



و قدرت قيمة الأموال المحجوزة بأقل من عشرة ملايين دينار ، وهو رقم يقل بكثير عن قيمة أموال المستثمرين في الشركة.

وشهدت الشركة خلال الأيام الماضية حالات تجمهر لعملائها الغاضبين لاسترداد أموالهم ، تطورت في بعض المرات إلى تكسير نوافذ ومحتويات الشركة.

وحال تدخل الشرطة دون امتداد عملية الاقتحام ، حيث فرقت العملاء الذين تجمهروا أمام مكاتب الشركة للمطالبة بإعادة أموالهم التي أودعوها لدى الشركة والمقدرة بملايين الدنانير.

وجاء تجمهر العملاء بعد إعلان الشركة عبر وسائل مختلفة أنها تنوي إعادة الأموال للعملاء ، إلا انه قد حدث كما حدث في المرة الأولى والثانية ، تجمهر بلا فائدة ، حيث طلب موظفو الشركة من العملاء تصوير العقود، وتقديم الأوراق الثبوتية ، وإطلاق الوعود والتطمينات التي مل منها العملاء.

ونقلت صحيفة السوسنة الأردنية عن شهود عيان أن الشركة تستعين برجال حراسة خاصة لحماية مكاتبها، وإبعاد أصحاب الأموال عن الاقتراب من مكاتب الشركة.

وبدأت تداعيات قضية البورصة في الأردن بعد انهيار شركات البورصة المفاجئ ، عقب صدور القانون الجديد الذي اشترط إيداع 15 مليون دينار كتأمين، و لجأت بعض الشركات إلى التصفية الاختيارية، وتسابق المودعين لطلب ودائعهم، الأمر الذي أربك الشارع البورصي.

وتسبب صدور القانون الجديد للبورصات في الأردن ببدء سلسلة من التداعيات تضمنت إفلاس عدد كبير من شركات البورصة ، وإغلاق مكاتبها ، واعتقال أصحابها وفرار عدد منهم ، وتهجم المواطنين على مكاتب الشركات ، وتدخل الحكومة لإنقاذ الوضع.

وحاول عدد من المستثمرين سحب إيداعاتهم من شركات تتعامل مع البورصات العالمية، نجح بعضهم في سحب جزء كبير، لكن معظم الشركات تحاول المماطلة والتسويف ما دفع بعض المستثمرين إلى تقديم الشيكات التي بحوزتهم إلى البنوك لكنهم اكتشفوا أنها من دون رصيد.

واحتشد آلاف المواطنين أمام تلك الشركات للمطالبة بأموالهم خلال الأيام الماضية والانتظار لساعات دون جدوى مما أثار حالة من الغضب والشك بين المتجمهرين.

وتعرضت كثير من مكاتب الشركات في مختلف مناطق الأردن للاعتداء من قبل مواطنين جاؤوا لاسترداد أموالهم ووجدوا مكاتب الشركات مغلقة.

وقرر رئيس الوزراء نادر الذهبي مؤخرا إحالة عدة شركات تتعامل بالبورصة الأجنبية إلى مدعي عام محكمة امن الدولة.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا

