بنوك عالمية تتكبد خسائر مليارية بمضارابات صندوق تحوط

وتشير التقديرات إلى خسارة ما يزيد عن 6 مليارات تكبدتها بعض البنوك، فيما خسر بيل وانغ صاحب صندوق التحوط الامريكي أكثر من ملياري دولار، وتكبد بيل وانغ صاحب الصندوق أركيجوس كابيتال منجمنت Archegos Capital Management أكبر خسارة تاريخية لثروة شخصية حين فشل في سداد عمليات شراء على الهامش.

وتلفت رويترز إلى أن ملكية صندوق التحوط العائلية أبعدت أنظار الجهات التنظيمية عن التدقيق في عمليات الصندوق.

انخفضت أسهم البنك السويسري 13.8 بالمئة إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر مع قوله إن صندوق تحوط فشل في سداد مضاربات شرء بالهامش صدرت الأسبوع الماضي عن كريدي سويس وبنوك أخرى، مضيفاً أن «من السابق لأوانه تقدير الخسائر المترتبة على ذلك، لكنها قد تكون كبيرة للغاية وذات أثر ملموس على نتائجنا للربع الأول من السنة.

وكان كريدي سويس قد توقع تحقيق خسائر مالية بفعل فشل صندوق التحوط الأمريكي في الوفاء بسداد الشراء بالهامش، ما تسبب في عمليات بيع قسري لحيازات أسهم بقيمة 20 مليار دولار.

وارتفع الفارق بين سندات الخزانة الأمريكية والسندات الدولارية للبنك السويسري مستحقة السداد في عام 2045 إلى 8.5 نقطة أساس، ما يجعل الأخيرة ضمن الأسوأ أداءً في سوق الديون من الفئة الاستثمارية اليوم.

البنك الياباني “نومورا هولدينغز” أصدر تحذيرا أيضاً من خسارة “كبيرة” ناجمة عن تسييل الأسهم الذي طلب شرائها صندوق التحوُّط “أرشيغوس كابيتال مانجمنت” العائد إلى بيل هوانغ وهو مدير صندوق تحوط سبق أن أدين بعمليات تلاعب داخلية على الأسهم،

انخفضت أسهم البنك السويسري 13.8 بالمئة إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر مع قوله إن صندوق تحوط فشل في سداد مضاربات شرء بالهامش صدرت الأسبوع الماضي عن كريدي سويس وبنوك أخرى، مضيفاً أن «من السابق لأوانه تقدير الخسائر المترتبة على ذلك، لكنها قد تكون كبيرة للغاية وذات أثر ملموس على نتائجنا للربع الأول من السنة.

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وبدأت الأزمة يوم الجمعة حين فشلت رهانات هوانغ، الذي تورط بأكبر عملية إغلاق للمراكز الهامشية Margin Call في التاريخ، حيث دخلت محفظته العملاقة في دوامة تصفية للمراكز المفتوحة في الأسهم بعد هبوط أسهم شركات إعلامية أبرزها كل من شركتي الترفيه الأمريكيتين ، “فياكوم سي بي اس” (ViacomCBS Inc) و”ديسكفري” (Discovery Inc) بنسبة 27%، في أكبر انخفاض لهما على الإطلاق، وهو ما تسبب بمحو 35 مليار دولار من قيمة الشركتين

وأُجبرت شركة هوانغ والمعروفة باسم أركيغوس كابيتال مانجمنت Archegos Capital Management من قبل البنوك المقرضة على التخلص من أكثر من 20 مليار دولار من الأسهم، يوم الجمعة، في سلسلة ضخمة من التداولات المرتبطة في السوق بعد أن وصفها المستثمرون بأنها غير مسبوقة، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”.



وكان البنك قد توقع تحقيق خسائر مالية بفعل فشل صندوق التحوط الأمريكي في الوفاء بسداد الشراء بالهامش، ما تسبب في عمليات بيع قسري لحيازات أسهم بقيمة 20 مليار دولار.

وارتفع الفارق بين سندات الخزانة الأمريكية والسندات الدولارية للبنك السويسري مستحقة السداد في عام 2045 إلى 8.5 نقطة أساس، ما يجعل الأخيرة ضمن الأسوأ أداءً في سوق الديون من الفئة الاستثمارية اليوم.

البنك الياباني “نومورا هولدينغز” أصدر تحذيرا أيضاً من خسارة “كبيرة” ناجمة عن تسييل الأسهم الذي طلب شرائها صندوق التحوُّط “أرشيغوس كابيتال مانجمنت” العائد إلى بيل هوانغ وهو مدير صندوق تحوط سبق أن أدين بعمليات تلاعب داخلية على الأسهم،