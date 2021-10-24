تنظيم تداول العملات المشفرة ضروري لتعزيز شرعيتها

تحمي القواعد التنظيمية المصالح المشروعة لأصحاب المصلحة، وتدعم الأسواق، وتضمن تسليم السلع والخدمات. ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى إخضاع تداول العملات المشفرة للقواعد التنظيمية.

أصبحت عمليات غسيل الأموال والأموال غير المشروعة أكثر انتشاراً في الأسواق المالية العالمية، ما جذب انتباه مختلف الهيئات التنظيمية والجمهور. ونتيجة لذلك، شهدت الخدمات المالية في العالم إصلاحات تنظيمية وهيكلية متزايدة لناحية سن تشريعات أكثر شمولية، بالتوازي مع إجراءات مكافحة غسيل الأموال و”اعرف عميلك”.

وبموازاة ذلك، شهدنا خلال العقد الماضي ظهور تقنية “بلوك تشين” blockchain والأصول الرقمية، والتي تعمل على تغيير المجتمعات والبلدان ككل. ومع هذا التحول النموذجي، من الضروري إدراك أن تقنية “بلوك تشين” يمكن أن تكون ملائمة لهذا التحول، وبالتالي تصبح جزءاً لا يتجزأ من النظام المالي والأطر التنظيمية الحالية، بدلاً من تمثيل تهديد وجودي.

وكما هو الحال مع أي صناعة جديدة ونامية، كانت هناك حالات قرصنة واحتيال وغسيل أموال، ما أدى إلى زيادة التدقيق والمطالبات بتشديد اللوائح التنظيمية وآليات الحوكمة.

وأدت هذه الإجراءات أيضاً إلى عمل الهيئات التنظيمية في العالم على فهم كيفية عمل تقنية “بلوك تشين” وضرورة إخضاعها للقواعد التنظيمية، ما أدى بشكل عام إلى إحداث تأثير إيجابي على مستقبل العملات المشفرة والمعنيين بها.

وبسبب التفسيرات المتباينة للوائح التنظيمية المحيطة بتقنية “بلوك تشين” والأصول الرقمية، يتم تنظيم القطاع، غالباً، بشكل مختلف في بلدان مختلفة، وإن كان ذلك مع موضوعات مشتركة تتعلق بالمنصات المركزية.

وفي صلب هذه اللوائح التنظيمية نلمس إجراءات صارمة تتعلق بقاعدة “اعرف عميلك” ومكافحة غسيل الأموال التي تدعم جميع العمليات وتحدد جميع المستثمرين والصفقات. ويُستكمل ذلك بإطار حوكمة شامل يضمن وجود سياسات تشغيلية واضحة تتعلق بالمستثمر، وفصلاً تاماَ بين أموال الشركة والمستثمرين، وترتيبات حفظ مناسبة، وحقوق الإسترجاع. وإضافة إلى ذلك، يتم دعم العمليات من خلال بنية تحتية قوية للأمن السيبراني.

وفي الوقت الراهن، تلجأ البحرين والإمارات العربية المتحدة إلى التدقيق بالأصول المشفرة على نطاق واسع من وجهة نظر تنظيمية. وهذا يفتح الباب أمام مشاركة المستثمرين الأفراد والمؤسسات كي تستثمر في هذه الأصول المشفرة. ومع الأخذ في الحسبان تبني المزيد من الهيئات التنظيمية الإقليمية الأصول المشفرة، سنلمس زيادة الاستثمار في هذا المجال، بالإضافة إلى قبول العملات المشفرة كوسيلة للدفع بصورة رسمية.

ويعتبر نمو الأصول الرقمية وتقنية “بلوك تشين”، إلى جانب التشريعات المصاحبة لها، جهداً طويل الأجل. والعثور على التوازن الصحيح بين القواعد التنظيمية والابتكار، بدلاً من اتباع نهج طائش، أمر بالغ الأهمية لضمان ازدهار القطاع وانتشاره، ويوفر الحماية والثقة المناسبتين للمستثمرين، وبالتالي تصبح الأصول المشفرة فئة أصول استثمارية راسخة ومطلوبة .