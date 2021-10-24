خمسة أسباب تستدعي وجود مستشار ثروة جيد

ويعمل المستشارون الماليون عن كثب مع كل عميل من العملاء لفهم احتياجاتهم المالية، ومن ثم إنشاء محفظة مخصصة تستهدف تعزيز مسيرة بناء ثرواتهم ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية.

1. الحرية المالية

التحكم في أموالك أمر أساسي من أجل بلوغ الحرية المالية، وبالتالي، فإن معرفة فرص بناء الثروة التي يمكنك انتزاعها مسألة حيوية. وبسبب تعدد الخيارات، قد يصبح اختيار أفضل الخيارات التي تتوافق مع أهدافك المالية أمراً صعباً. وفي مثل هذه الحالات، يمكن أن يساعد المستشار المالي الجيد في اختيار المنتجات الاستثمارية المناسبة التي قد تقدم عوائد مرتفعة محتملة.

2. تعظيم الإستثمارات

قد تكون الفرص الاستثمارية متعددة في السوق، ولكنها تتطلب رصداً دقيقاً ومهارة كبيرة للعثور على تلك الفرص التي يمكن أن تسفر عن نتائج إيجابية. ولذلك، يمكن أن يساعد وجود مستشار ثروة جيد في تعظيم استثماراتك من خلال إظهار القيمة الحقيقية لثروتك واستثمارها بشكل أكبر للحصول على عوائد أكبر.

3. التخطيط للتقاعد

يُعد التخطيط المسبق أمراً مهماً للتمتع بتقاعد آمن مالياً وهادىء. ويمكن لمستشار الثروة التعاون والعمل مع العميل لإنشاء محفظة استثمارية قد تسهل تقاعداً مضموناً من ناحية المردود المالي.

4. إدارة الوقت

تتطلب إدارة الاستثمارات تخصيص الوقت كي تتمكن من تتبع اتجاهات السوق والأفكار الاستثمارية وتحليلات السوق. وهنا يمكن لمستشاري الثروة القيام بهذه المهام نيابة عن عملائهم، ما يسمح لهم بتحويل انتباههم إلى جوانب أخرى مهمة من حياتهم.

5. إكتساب المهارات المالية

بسبب إفتقار الكثير من المستهلكين اليوميين للدراية الجيدة باتجاهات السوق والمنتجات الاستثمارية، يمكن لمستشاري الثروة تقديم خبراتهم ومساعدة العملاء على فهم كيفية عمل المنتجات الاستثمارية والمخاطر المرتبطة بها.