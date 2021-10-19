أسعار العملات والمعادن والنفط في الدول العربية والدولية مقابل الدولار

الريال السعودي 3.75 .

الدرهم الإماراتي 3.67 .

الدينار البحريني 0.37 .

الريال العماني 0.38 .

الريال القطري 3.64 .

الدينار الكويتي 0.30 .

الجنيه المصري 15.66 .

اليورو 0.86 .

الجنيه الإسترليني 0.72 .

اليوان الصيني 6.42 .

وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة وبلغ سعر كل من:

الذهب 1766.9 دولارًا أمريكيًا للأوقية.

الفضة 23.28 دولارًا للأوقية.

البلاتينيوم 1037.8 دولارًا للأوقية.

البلاديوم 2023.5 دولارًا للأوقية.

وفي شأن النفط بلغت الأسعار لكل من:

برنت 84.42 دولارًا أمريكيًا.

نايمكس خفيف 82.14 دولارًا.

نفط الغاز 729 دولاراً.

الغاز الطبيعي 5.125 دولارات.

غاز البروبان 6332 دولارًا.