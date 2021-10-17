الأصول الرقمية: استثمار زائف كذهب الحمقى أم مستقبل التمويل؟

لارا أبو الخير- أريبيان بزنس: مع بلوغ معدلات تبني العملات المشفرة في الشرق الأوسط أعلى المستويات على الإطلاق، يناقش خبراء القطاع مسألة ما إذا كانت الأصول الرقمية مجرد ذهب زائف أو تشكل مستقبل التمويل المحتمل.

يقول تيري كولفر الرئيس التنفيذي لشركة “ماتريكس”: “الحاجة أم الإختراع. وقد صدمتني فكرة خاطئة شائعة وأساسية حول الأصول الافتراضية، إذ نفكر غالباً في الأصول الملموسة على أنها في الأساس ابتكار تقني. وفي الواقع، نجد أن قوة دفعها تستند في الأساس إلى الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية”.

ووفقاً للمؤشر العالمي للشمول المالي Global Findex ، شهدت المنطقة نمواً بنسبة 400% في استثمارات التمويل البديل بين عامي 2013 و 2016.

ويكرر كولفر أنه بينما هناك حاجة للتحرك والعمل بشأن التكنولوجيا والقواعد التنظيمية، فإن فهم الأسباب الكامنة وراء النمو الكبير لفئة الأصول الرقمية أمر أساسي.

ويتابع قائلاً: “قد تكون بعض هذه الأسباب إنعكاساً لإخفاقات النظام المالي الحالي، والتفاوت المتزايد في الدخل في جميع أنحاء العالم، وتعطش الناس في كل من الاقتصادات الناضجة والناشئة للإنخراط في النظام المالي”.

أما توني فايز، المتداول والمحلل في العملات المشفرة فيطرح وجهة نظر مختلفة: “إذا وضعنا البيتكوين جانباً وتحدثنا عن كل شيء آخر في مجال العملات المشفرة، مثل ’إيثيريوم‘، فقد كنت دائماً متشككاً بصورة طفيفة بشأن الباقي. وفي حين يستمر قطاع الأصول الرقمية في النمو ويستمر الناس في الاستثمار بكثافة، أعتقد أنها لا تتحلى بذلك القدر من اللامركزية كما يدعون. وبالنتيجة، سيبدو العالم مشابهاً جداً للعالم الحالي، ولكن فقط مع أشخاص مختلفين”.

بدوره، يقول هايدن هاموند، مدير المبيعات في “إنفيكتوس كابيتال” Invictus Capital، وهو يشارك كيف أحرز العالم المالي تقدماً إلى درجة تتخطى شكوكهم الأولية: ” نرى الآن بنك ’جيه بي مورجان‘ الإستثماري يعرض على بعض العملاء الإنكشاف على بعض صناديق العملات المشفرة، كما لاحظنا أن ’مورجان ستانلي‘ بدأ يدخل هذا المجال. كما أن بعضاً من كبريات شركات إدارة الأصول في العالم، ومنها ’بلاك روك‘، تدخل السوق فيما تنتقل بنوك إلى مجال العملات المشفرة. وسيكون مدى التقدم الذي يحققه هؤلاء اللاعبون في مجال العملات المشفرة محركاً كبيراً للأسعار”.

ويضيف كولفر: “لا يعني تصدر الأصول الافتراضية عناوين الأخبار أنها جديدة، بل يعني أنها ارتقت إلى الصدارة بسبب الاهتمام المتزايد بها من قبل المستثمرين. أما بشأن مسألة ما إذا كانت قوية بما يكفي لتكون مرنة، فأعتقد أنها تحمل علامات واعدة بالنظر إلى الطريقة التي تتطور بها ومقدار رأس المال المتدفق إلى هذا القطاع”.

ويسجل قطاع الأصول الرقمية نمواً ملحوظاً على الصعيدين الإقليمي والعالمي مع تطوير سياسات تنظيمية لتواكب نمو الطلب على الخدمات المالية المتعلقة بالعملات المشفرة.

ويشير كولفر إلى أنه “إذا تساءلنا عما إذا كان يتم تنظيم قطاع الأصول الرقمية بطريقة يمكن من خلالها حماية المستهلكين، فإن الإجابة هي نعم. هناك إطار عمل مدروس واستشرافي يضع معياراً لهذه السياسات”.

أما جويل ديتز ، مؤسس ArtWallet فيعتقد أن “تنظيم القطاع سيستمر، لكن لا أعتقد أننا يجب أن نخاف بالضرورة، وفي الواقع ستشجع اللوائح التنظيمية على توجه المزيد من المؤسسات نحو الأصول الرقمية لأنها ستشعر بأمان أكبر في ظل هذه البيئة التنظيمية”.

ومع كون الإمارات العربية المتحدة دولة رائدة في وضع اللوائح التنظيمية المشجعة للابتكار والاستثمار، ناقش المتحدثون في “قمة إدارة الإستثمار البديل 2021” في دبي احتمال أن تدخل دولة الإمارات ميدان المنافسة كمركز عالمي للعملات المشفرة.

وبقول كولفر في هذا الصدد “القمة هي المكان المناسب تماماً لمناقشة أعمالنا، ويتطلع إطار السياسة إلى الأمام وهو ذات طابع عالمي بطبيعته، كما نجد مجتمعاً من الخبراء الماليين المثقفين جداً والمهتمين بفئة الأصول الرقمية وبالتالي يمكنهم مساعدتها على النمو”.

ويضيف فايز: “أعتقد أن الفرص جيدة جداً في هذه المنطقة، وقد انتقل الكثير من الأشخاص الذين أعرفهم في مجال العملات المشفرة إلى هنا”.