كيف يؤثر رأس المال الجريء على الخيارات الاستثمارية في المنطقة؟

لارا أبو الخير- أريبيان بزنس: اتسم العام الماضي بحالة من عدم اليقين الاقتصادي والتقلبات الحادة في الأسواق المالية، حيث تسبب الوباء العالمي في تأخير ووضع عوائق وإخفاقات للعديد من الشركات الناشئة.

وذكر أحدث تقرير لـمؤسسة “ماجنيت” MAGNiTT بعنوان “تمويلات رأس المال الجريء في أسواق رأس المال الجريء الناشئة” ، أن شهر أغسطس 2020 تسبب بأكبر قدر من التراجع في تمويل الشركات الناشئة والصفقات مع تفشي وباء “كوفيد -19″، لتتراجع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى ثاني أدنى مستوى من حيث التمويل والصفقات المضمونة مع استثمار 42 مليون دولار فقط خلال ذلك الشهر.

كما كانت التداعيات المؤلمة للوباء واضحة المعالم على مؤسسي الشركات الناشئة. وفي تقرير بحثي حديث عن الصحة النفسية لرواد الأعمال في الشرق الأوسط، أصدرته “ومضة”، و”مايكروسوفت للشركات الناشئة”، بالتعاون مع “إمباور” و”إتش إيه دي كونسلتنتنس”، قال حوالي 55% من مؤسسي الشركات الناشئة إن حالة عدم اليقين بشأن زيادة الاستثمارات تسببت لهم في أكبر قدر من التوتر، حيث كان الوباء ثاني أكثر الأسباب للتوتر بنسبة 33.7%.

وبالرغم من جميع الاضطرابات، تمكنت النظم الإيكولوجية لرأس المال الجريء في أسواق المشاريع المشتركة الناشئة من التكيف مع الأوضاع المستجدة، حيث يشير تقرير “ماجنيت” إلى أن الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جمعت تمويلات من رأس المال الجريء تجاوزت مليار دولار خلال عام 2020.

وفي عام 2021 ، ازداد الزخم بشكل أكبر، حيث شهد شهر أغسطس الماضي وحده زيادة بنسبة 304% في تمويلات رأس المال الجريء للشركات الناشئة على أساس سنوي.

وتقول صونيا جوخال، الشريك المؤسس لمنصة “فينتشر سوق” VentureSouq للإستثمار الجريء ومقرها الإمارات إن “هذا المستوى من التمويل يغير النظام الإيكولوجي لرأس المال الجريء في المنطقة بشكل جذري”.

وتضيف: “يؤدي إرتفاع التمويل إلى زيادة معدل الابتكار داخل الشركات الناشئة، وتعزيز جودة عمل الشركات، إلى جانب المستثمرين الذين يواجهون تقييمات أعلى للشركات الناشئة عالية الجودة. هذه كلها علامات على نضوج النظام الإيكولوجي لرأس المال الجريء، وبنهاية المطاف، يعتبر هذا أمر مذهلاً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

دعم متزايد للشركات الناشئة في المنطقة

في حين أن قطاع رأس المال الجريء في الولايات المتحدة يتمتع دائماً بمكانة يحسد عليها باعتباره حاضنة للعديد من الشركات التي تتجاوز قيمتها السوقية مليار دولار (يونيكورن)، فإن قطاع رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يسعى ببطء لترسيخ مكانتها كمركز للاختراع والابتكار، عبر دعم الأفكار التجارية الفريدة.

وأطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر أغسطس الماضي حملة “الإمارات العالمية المتحدة”، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على الحوافز والتسهيلات، التي تقدمها الإمارات للمستثمرين ورواد الأعمال والمواهب من مختلف الجنسيات، من أجل استقطابهم للعمل في العديد من القطاعات الاقتصادية النوعية.

وتعتبر جوخال أن “الدعم المتزايد من المنطقة للدفع قدماً بعجلة الابتكار في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين، أدى إلى تنشيط عدد من البرامج والمبادرات ليس فقط لدعم الشركات الناشئة، بل أيضاً المشاركين في النظام الإيكولوجي الذين يدعمونها، مثل رأس المال الجريء والمستثمرون الملائكة، حاضنات الأعمال وما إلى ذلك”.

وإلى جانب المبادرات الجديدة التي يتم إطلاقها لتحفيز القطاع، كانت هناك زيادة في عدد صناديق رأس المال الجريء ومجموعات المستثمرين الملائكة. أما بالنسبة إلى الشركات الناشئة، فلا يمكن للتمويل الذاتي أن يكفيها، حتى لو حققت هذه الشركات عوائد جيدة من أنشطتها.

وتضيف جوخال قائلة: “لقد زاد عدد مستثمري رأس المال الجريء والمستثمرين الآخرين في المنطقة بشكل كبير، بمن فيهم عدد من المستثمرين العالميين المعروفين، الأمر الذي أجبر جميع المستثمرين على أن يصبحوا أكثر تطوراً وأن يتصرفوا بشكل أكثر انسجاماً مع النظم الإيكولوجية المتقدمة، مثل وادي السيليكون”.

إلا انه مع ظهور العديد من الأفكار الريادية الجديدة خلال فترة تفشي الوباء، فإن السباق لجذب الاستثمارات يزداد حدة، خصوصاً بالنسبة إلى الشركات غير القادرة على التمويل الذاتي على المدى الطويل.

أهداف رأس المال الجريء في المنطقة

سواء كان الأمر يتعلق بإنشاء شركة محلية أو عالمية، يحلم كل مؤسس شركة ناشئة بالحصول على أكبر قدر ممكن من الاستثمار. وتحدد جوخال الصفات والعوامل التي يبحث عنها أصحاب رأس المال الجريء الإقليمي في الشركات الناشئة ومؤسسيها.

عروض فريدة من نوعها

مع تطلع المستهلكين إلى حلول جديدة، إنفتحت فرص السوق أمام الشركات الصغيرة لتلبية المتطلبات الجديدة.

وتشير جوخال إلى أن “إحدى الصفات الأساسية التي يبحث عنها رأس المال الجريء في الشركات الناشئة الإقليمية هو نموذج الأعمال الجذاب الذي يحل معضلة مهمة ذات صلة إقليمياً وعالمياً. إذ يبحث رأس المال الجريء عن منتج عالي الجودة يعالج مشكلة رئيسية لدى المستخدم والتي يمكن توسيع نطاقها عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها”.

وتضيف قائلة: “لا تشكل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوقاً موحدة على غرار الولايات المتحدة أو الهند أو الصين. وبدلاً من ذلك، فهي مجزأة عبر دول عديدة، ونولي الكثير من الاهتمام لهذه القدرة على الانتقال بكفاءة إلى أسواق جديدة”.

نتائج ملموسة

كما يتوقع المستثمرون، إلى جانب فكرة العمل الجذابة، تحقيق نتائج ملموسة إلى حد ما. ويحتاج الاقتراح إلى تجاوز كونه مجرد فكرة إلى التحقق من صحته، إما من خلال قاعدة عملاء متنامية أو بعض عوامل الجذب.

وتعتقد جوخال أنه إذا كانت الشركة عالقة في مرحلة “الفكرة”، فقد يظل المستثمرون مترددين ومتشككين. ولكن إذا كانت الشركات الناشئة قد اكتسبت بالفعل الزخم الضروري لتحريك الأمور إلى الأمام ودفعت به نحو مرحلة “إتخاذ الإجراء”، عندها تصبح المفاوضات مختلفة وأكثر موضوعية.

نوعية المؤسسين

يقضي العديد من رواد الأعمال الناشئين سنوات في العمل على “الفكرة المثالية” التي تمكنهم من جذب تمويل رأس المال الجريء. وفي الواقع ، يضع أصحاب رؤوس الأموال الجريئة قيمة أكبر على جودة المؤسسين.

وتعلق جوخال قائلة: “بالنسبة إلينا، ربما تكون قوة المؤسسين هي أهم عامل لجذب التمويل. فنحن نبحث عن الشخصية، العزيمة والخبرة العميقة بالسوق، فضلاً عن الخبرة الفنية والتجارية ذات الصلة”.

وسينظر المستثمرون إلى المؤسسين وفريقهم لتقييم نقاط القوة والتأكد من أن الأعضاء يتمتعون بمجموعات مهارات متكاملة. من خلال هذا التقييم، يأمل أصحاب رؤوس الأموال الجريئة في رؤية مجموعة متنوعة من المهارات التي يمكن أن تسهم في النجاح الشامل للشركة.