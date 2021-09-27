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Posted inمصارف (بنوك)

مصرف الإمارات المركزي يقر استحواذ ويز فايننشال على الإمارات للصرافة

(رويترز) – قالت ويز فايننشال اليوم الخميس إن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أقر استحواذها على مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة وهي وحدة من شركة المدفوعات المدرجة في لندن فينابلر التي وافقت ويز على شرائها العام الماضي.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
مصرف الإمارات المركزي يقر استحواذ ويز فايننشال على الإمارات للصرافة
مصرف الإمارات المركزي يقر استحواذ ويز فايننشال على الإمارات للصرافة

وتسلم المركزي الإماراتي شركة الصرافة المذكورة، التي تقوم بتحويلات مالية وصرافة عملات وخدمات مدفوعات، في مارس آذار من العام الماضي بعد أن واجهت مشكلات مالية. وعلقت الشركة تنفيذ أي تحويلات جديدة في كل فروعها البالغ عددها 150 في الإمارات.

ويز فايننشال هو الاسم الجديد لكونسورتيوم مؤلف من مجموعة بريزم إيه.جي ومقرها سويسرا ورويال استراتيجيك بارتنرز بأبوظبي التي اشترت في ديسمبر كانون الأول فينابلر بقيمة اسمية بلغت دولارا واحدا وقالت أيضا في أغسطس آب إنها ستستحوذ على بي.إف.سي البحرينية إذا حصلت على موافقة السلطات التنظيمية.

ولا تزال عملية الاستحواذ في طور الاستكمال وكانت موافقة المركزي الإماراتي خطوة ضرورية لإتمامها.

وقالت ويز فايننشال إن الإقرار “يفي بمتطلب رسمي أساسي لاستكمال الانتقال لأعمال مجموعة فينابلر وفق اتفاق البيع والشراء الذي أبرم… في ديسمبر 2020”.
وأضافت الشركة “بمجرد الاستكمال، ستطلق الإمارات للصرافة شبكة فروعها في الإمارات”.

وقال روب ميلر المدير التنفيذي لفينابلر إن الموافقة من حيث المبدأ هي “نقطة تحول كبرى في طريق التعافي” للمجموعة.

وكانت فينابلر واحدة من الشركات التي دعمها رجل الأعمال الهندي ب.ر شيتي وتعرضت لضغوط مالية كبرى العام الماضي بعد أن تكشف أن لديه ديون لم يفصح عنها وأن احتيالا عبر التحويلات تم في تعاملاته. وتم وقف التداول على أسهم المجموعة في بورصة لندن.

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