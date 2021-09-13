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Posted inمصارف (بنوك)

حراك بحثي في السعودية بمجالات المالية والتأمين والفنتك في المصرفية الإسلامية

أعلن البنك المركزي السعودي تمديد فترة التقديم على برنامج ترجمة الأبحاث في المالية الإسلامية؛ الذي يسهم في دعم البحث العلمي، والنهوض به، والاستفادة من مخرجاته في المملكة العربية السعودية وخارجها.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
حراك بحثي في السعودية بمجالات المالية والتأمين والفنتك في المصرفية الإسلامية
حراك بحثي في السعودية بمجالات المالية والتأمين والفنتك في المصرفية الإسلامية

وأوضح البنك المركزي، أن البرنامج يعزز الدورَ الريادي للمملكة في قطاع المالية الإسلامية عالميًّا، والحرص المتواصل من البنك على تكامل المنظومة البحثية؛ إدراكًا منه لمسؤوليته المجتمعية ودوره المحوري في هذا المجال. كما يسهم البرنامج في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تعزِّز المكانة المعرفية للمملكة.

وتشمل المجالات البحثية المستهدفة للبرنامج كلًّا من: المالية الإسلامية، والمصرفية الإسلامية، وقطاع التأمين الإسلامي، وإدارة المخاطر المصرفية، والتقنية المالية “الفنتك” ذات العلاقة بالمالية الإسلامية، والحوكمة الشرعية، إلى جانب مواضيع أخرى ذات علاقة بقطاع المالية الإسلامية.

ستكون ترجمة الأبحاث المختارة في البرنامج عن طريق البنك المركزي السعودي، بالتعاون مع فريق متخصص في الترجمة، وستختار لجنة التحكيم بالبرنامج أفضل عشرين بحثًا بعد الانتهاء من ترجمة الأوراق البحثية، وسيحصل أصحاب المراكز من الأول حتى العاشر على مكافأة مقدارها 10 آلاف ريال، فيما سيحصل أصحاب المراكز من الحادي عشر حتى العشرين على مكافأة مقدارها 5 آلاف ريال، علماً أن انتهاء فترة التقديم على البرنامج ستكون في يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر 2021م.

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