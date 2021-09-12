هل تم تسعير الأسهم باحتساب التعافي بعد الوباء؟

يبدو أن موسم العودة إلى المدرسة هو الوقت المناسب للتذكير بما حدث في الأسواق المالية هذا العام، وبالطبع تحليل الوضع الحالي للعوامل المحركة للأسواق وما يخبئه المستقبل لها من تقلبات محتملة.

وأقل ما يمكننا قوله هو أن العوائد في الأسواق في ظل استمرار تفشي الوباء كانت مذهلة حتى الآن. فقد أثبت عام 2020 بالفعل أن جميع التوقعات المشؤومة والقاتمة خاطئة: إذ حققت جميع فئات الأصول تقريباً مكاسب قوية، بما في ذلك الأسهم العالمية التي قفزت بأكثر من 15%. والخبر السار هنا هو أن الخبراء الذين روجوا للمسار الهبوطي للأسهم قد لاذوا بالصمت بعد مكاسب الأسهم القوية منذ بداية عام 2021، لكن سؤالاً فرض نفسه على العديد من المستثمرين: هل تم تسعير الأسهم بالفعل بعد أخذ عامل التعافي بعد الوباء في الإعتبار؟

الأسواق تملك الإجابة: كلا. فقد ارتفعت الأسهم في الأسواق المتقدمة بنسبة 18% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021، في حين ارتفعت أسهم الصناديق العقارية المدرجة بأكثر من هذه النسبة، واقتصرت العائدات السلبية الوحيدة على فئات الأصول الدفاعية مثل الذهب والسندات عالية الجودة، التي تراجعت بنسب تراوحت بين 2 – 5%، وهي نسب ضئيلة لا تشكل إلا جزءاً بسيطاً من مكاسبها في عام 2020.

وتعتمد قراراتنا الاستثمارية على تحليل ثلاثة عوامل رئيسية: الخلفية، وهو ما يحدث فعلياً في الأسواق؛ التقييم، وهو ما يتم أخذه في الإعتبار عند تسعير الأسهم؛ العوامل السلوكية، أي ما يقرره المستثمرون.

الخلفية كانت واضحة: انتعاش اقتصادي استثنائي، بمساعدة عاملين محفزين: الأول من خلال حملات التطعيم المكثفة ضد الوباء، ما سمح باستئناف الأنشطة الإقتصادية؛ اما العامل الثاني فكان تحفيز الانتعاش عبر ما بات يعرف بـ “الأموال السحرية”، حيث تقوم البنوك المركزية بضخ كميات هائلة من السيولة بتكلفة شبه مجانية، واعتماد الحكومات سياسة الإنفاق الضخم لدعم الأنشطة الإقتصادية.

أما بالنسبة إلى التقييمات فقد تراجع دورها في عام 2021 إذا أخذنا في الإعتبار أن أسعار الفائدة كانت منخفضة للغاية، ما يكبح الإمكانات الصعودية للسندات. كما أن مضاعفات الأسهم كانت مرتفعة، لكن نمو الأرباح اتخذ منحنى صعودياً، وبالتالي غاب أي استثمار بديل يتيح الحصول على مثل هذه العوائد المرتفعة.

وأخيراً بالنسبة إلى العامل الثالث، فقد تغيرت العوامل السلوكية بشكل كبير، وانتقل المستثمرون من مرحلة التوقعات الكارثية للأسواق إلى مرحلة التفاؤل بالإجماع.

ومن وحي عودة أبنائنا إلى المدرسة، دعونا نعيد فتح كتبنا الإستثمارية لتقييم الوضع الحالي للأسواق، بدءاً من الخلفية. أولاً ، لم يتم القضاء على الفيروس حتى الآن، مع تفشي متحور “دلتا” بشكل واسع في العديد من الأسواق المتقدمة. وبنتيجة ذلك، فقد انتعاش الاقتصاد العالمي زخمه بشكل واضح، كما يظهر من أرقام مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس. ويسهل تحليل هذا المؤشر المستند إلى استطلاع مديري المشتريات في القطاع الخاص: تجاوز المؤشر مستوى 50 نقطة يعني اتجاهاً توسعياً للقطاع الخاص، وأدنى من 50 نقطة يعني انكماشاً. وبالرغم من أن مستويات المؤشر في الإقتصادات المتقدمة لا تزال مرتفعة، فوق 55 نقطة في أغسطس، لكنها تباطأت مقارنة بشهر يوليو.

والتباطؤ كان حاداً بشكل واضح: فقد تضرر مؤشر الخدمات مع عودة تفشي وباء “كوفيد – 19” بسبب متحور “دلتا”، وأصبحت أنشطة التصنيع تعاني من اختناقات مستمرة في سلسلة التوريد. والوضع في الصين كان أسوأ: مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات المركب “كايشين” إلى 47.2 نقطة في أغسطس من 53.1 نقطة في يوليو، ما يعني انكماش الاقتصاد.

أما الركيزة الثانية للخلفية الداعمة فهي بالطبع “المال السحري”. لا شك في أن وضع الإقتصاد حالياً لا يبرر ترسانة السيولة الإستثنائية التي تم ضخها في الأسواق. وكان الاحتياطي الفدرالي الأمريكي واضحاً في هذا الشأن: التقليص التدريجي لبرنامج شراء السندات بات مطروحاً على الطاولة لعام 2021. هل سبب هذا الإعلان القلق للأسواق؟ ليس كثيراً. إذ يُعتبر الضعف الحالي في الاقتصاد بمثابة فرصة مثالية للاحتياطي الفدرالي الأمريكي كي يبدأ تقليص مشترياته من السندات تدريجياً، خصوصاً وأن وتيرة خلق الوظائف في الولايات المتحدة كانت مخيبة للآمال للغاية في الفترة الأخيرة.

وبالنظر إلى المخاوف المستقبلية، فإن الخطر الرئيسي الداهم متمثل في أن يؤدي تفشي الفيروسات، والمزيد من المتحورات، إلى “ركود إقتصادي حاد”. قد يحدث هذا “الركود الحاد” صدمة للأصول التي تنطوي على مخاطر، لكنه قد يحفز أيضاً استجابة سريعة، أو على الأقل تأخير انسحاب المستثمرين من هذه الأصول، وفي النهاية يمكن للأسواق أن تتجاوز هذا الإختبار. أما السيناريو الآخر فهو أن حالة الضعف الحالية في الإقتصاد مؤقتة: إذ أن السيطرة على انتشار الفيروس وبالتالي تجاوز الاختناقات في القطاعات الإقتصادية يجب أن تؤدي إلى تحسن الوضع الإقتصادي تدريجياً. ويحظى هذا السيناريو بأكبر توافق في الآراء، وهذا هو السيناريو الخاص بنا أيضاً، حتى لو كان توقيت حصوله غير مؤكد.

ومن الخلفية إلى اتخاذ القرار الاستثماري، تبرز مشكلة تقييم في الأسواق المتقدمة. إذ أن معدلات الفائدة وهوامش الائتمان منخفضة للغاية، في حين أن مضاعفات الأسهم مرتفعة للغاية. أما الأسواق الناشئة فتتمتع بفرص أكبر لجذب المستثمرين . ولا شك أن هذه الأسواق هي الشريحة المفضلة لدينا ضمن أدوات الدخل الثابت. فالأسهم في الأسواق الناشئة أقل جاذبية، بسبب ضعف أدائها، ويعود ذلك بصفة أساسية إلى أن معدلات التلقيح ضد الوباء وضخ “المال السحري” في الإقتصادات الناشئة أدنى مقارنة مع الإقتصادات المتقدمة.

ومن وجهة نظر شاملة عمودية، يجب أن تستفيد الإقتصادات الناشئة من الارتفاعات الدورية في الأسواق، خصوصاً إذا لجأت الصين إلى استخدام شكل من أشكال التحفيز لمواجهة التباطؤ الحالي. وللأسف، فإن التحليل التصاعدي من القاعدة إلى القمة أقل حسماً في هذا الشأن. فقد أدى تبني الصين عقيدة “الرخاء المشترك” إلى شن حملة من قبل الهيئات التنظيمية على العديد من الشركات الصينية الأكثر ربحية، والتي صودف أنها تشكل مكوناً كبيراً في أسواق الأسهم. وتزايد الضغط على شركات كبيرة يتنوع نشاطها بين المدفوعات عبر الإنترنت والتعليم والألعاب، مع اتخاذ تدابير جديدة بحقها كل يوم.

وفي الختام، يبقى تقييمنا الحالي محفزاَ لشهية المخاطرة؛ فنحن نقوم بتقليص محفظتنا من أدوات الدخل الثابت، باستثناء الأسواق الناشئة، ونزيد من ثقل محفظة الأسهم. ولذلك تظل الأسواق الناشئة خيارنا الإستثماري المفضل على المدى الطويل، وتتمتع بثقل كبير في استراتيجيتنا لتخصيص الأصول. فالنمو في هذه الأسواق متشعب وأبعد من انتعاش ما بعد الوباء. ومع ذلك، فإن تمركزنا التكتيكي في هذه الأسواق يقتصر على زيادة طفيفة في وزن محفظتنا الإستثمارية، بسبب هواجسنا المتعلقة بالصين. ولحسن الحظ، نحن نستفيد بشكل كامل من الأداء الهائل لأسواق الأسهم الإماراتية هذا العام. فهي تجمع بين التعافي الحاد للأرباح والتقييم الذي يمكن الوصول إليه، ناهيك عن الإصلاحات التنظيمية الرائعة. وتبقى معادلتنا الذهبية وشعارها: إبقّ آمناً، واستثمر بحكمة على المدى الطويل.